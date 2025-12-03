Argon flink onderuit tegen UVS

Mijdrecht – Het begint op een herhaling van zetten te lijken, evenals vorige week ook nu weer veel van hetzelfde. De eerste helft tegen UVS wel doelkansen, maar niet op doel en ook in het tweede gedeelte gaf Argon de trouwe aanhang weinig momenten om te genieten. Al na zes minuten liep Argon achter de feiten aan, men was met alles en iedereen in de aanval en dat ging niet goed, het gevolg was een snelle uitbraak, waarin de opgerukte defensie van Argon niet kon ingrijpen en Daan van der Zwaan vrij spel had, met zijn inzet maakte hij van Kris van Rijn een figurant 0-1. Boy Tetteroo van UVS leek even later de bezoekers nog meer in het zadel te helpen maar Kris van Rijn greep goed in.

Een minuut later was er een kansje voor Tygo Limburg, maar hij kwam niet echt goed in schietpositie. Daarna nog meer kansen voor Argon om de vervelende nul van het scorebord te vegen. Eerst was een vrije schietkans voor Mika Keizers: naast. Een paar minuten later weer een prima mogelijkheid voor Keizers, nu bracht Ritchie Zinga hem in stelling, hij had de bal voor het intikken. Even later twee megakansen, eerst voor Zinga en in dezelfde actie voor Mike Nusse maar beide inzetten schoten voorlangs het doel van UVS. Maar als je zo slordig met de mogelijkheden omgaat kan je er op wachten. Kris van Rijn plaatste de bal bij een uittrap in de voeten van een UVS-er, het gevolg was wel dat er aan de noodrem getrokken moest worden. Scheidsrechter Ruiz van Twiller wees naar de stip en Tomas Tavilla had geen moeite vanaf elf meter 0-2.

De tweede helft was er nog wel hoop, echter het viel allemaal niet mee. Veel lange ballen en niet allemaal naar de dezelfde kleur en schaarse mogelijkheden. Bas Boelhouwer leverde nog een venijnig schot af, maar doelman Daan Prins redde in tweede instantie. Coach Jeroen de Zwaan wisselde zoals gebruikelijk, maar echte verbeteringen in het spel bracht dat niet.

Zo kwamen Milan Keizer, Stan van Balgoijen, Denzel Sno, Quint Piris en even later ook Tim Huisman in het veld. Daarna nog een paar pogingen van de Argon, een schot van Mika Keizers op aangeven van Zinga leverde alleen een hoekschop op en een vrije trap van Bas Schaefers ging naast. Vijf minuten voor tijd bracht Tomas Tavilla de stand nog op 0-3, de meeste toeschouwers waren toen al afgehaakt.

Op de foto: Argon flink onderuit tegen UVS. Foto: Hans van Gelderen.