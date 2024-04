Argon en Woudenberg delen de punten￼

Mijdrecht – De wedstrijd in de kelder van de eerste klas heeft geen winnaar opgeleverd, na een spannende slotfase stond er een 2-2 stand op het scorebord en met deze puntendeling bleef de stand onderin onveranderd: Woudenberg 19-13 en Argon 18-08. In deze sportieve wedstrijd hield de goed leidende scheidsrechter Bas Persoon de kaarten op zak.

Snel achter

De pupil van de Week Lasse Hiemstra gaf nog het goede voorbeeld en scoorde wel. En dat deed Woudenberg ook, binnen vijf minuten schoof een verdediger van Argon de bal in de voeten van Mark Radstaake en die wist met dit cadeautje wel raad en maakte de 0-1. Twee minuten later schoot Stan van Balgoijen de eerste grote kans voor Argon van dichtbij in handen van doelman Daan Schennink. Daarna volgde er fase van flipperkastvoetbal met maar weinig echte doelkansen. Milan Keizer kopte nog wel richting doel maar te zacht en ook Justin Schouten en Erkelly de Sa waren in de buurt van het doel maar niet echt gevaarlijk. Rond het half uur moest keeper Juran Doezeman ver uit zijn doel een aanval onderscheppen en even later een inzet bij de paal weghalen en in de rebound de doelpoging van Radstaake verijdelen. Daarna zagen we weer enkele pogingen van Argon, Lars van Wees schoot wel in het doel maar de keeper pakte de bal, een schot van Raoul van Wijk werd tot hoekschop verwerkt, een voorzet van De Sa werd door Schennink onderschept en een afstandsschot van Bas Schaefers verdween over de lat. Op slag van rust nog een vrije trap voor Woudenberg maar de inzet van De Greef zeilde net naast de paal.

Spannende slotfase

Sven Beek en Siep Keulemans kwamen na rust in het veld en de eerste pogingen waren voor Argon, een vrije trap van Justin Schouten bereikte Jordy Zwaneveld net niet en een pass van Siep Keulemans op Justin Schouten werd door Schouten rakelings naast geschoten. Met nog een half te gaan kwam Woudenberg op 0-2, uit een scrimmage scoorde Jarie van Egdom. Even later werd Jordy Zwaneveld naar de kant gehaald en maakte Yannick van Doorn zijn opwachting. Daarna zagen we een mogelijkheid van Sven Beek (keeper) en ook Schouten vond de doelman op zijn weg. Met nog een kwartier op de klok kwam ook Jayden Zschuschen de aanval versterken. Nadat Raoul van Wijk te hoog mikte kon even daarna Sven Beek verwoestend uithalen en de score naar 1-2 tillen. Nog vijf minuten op de klok en wat blessuretijd had Argon om nog een punt uit het vuur te slepen. Eerst zagen we een vrije trap van Schouten die door Yannick van Doorn werd ingekopt maar een prima redding van Schennink voorkwam de gelijkmaker. Het was echter uitstel want in blessuretijd bracht Mitchell van der Veer met een onhoudbaar afstandsschot in de kruising de stand op 2-2. Bijna werd ook nog de inzet van Justin Schouten beloond maar zijn inzet kon door de doelman (die de gasten dus voor een zeker verlies behoede) tot hoekschop verwerkt worden. Een gelijkspel derhalve, waar Argon gezien de kansen eigenlijk meer had verdiend.

Foto: Hans van Gelderen