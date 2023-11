Argon bereikt derde ronde bekervoetbal￼

Mijdrecht – Argon heeft zich geplaatst voor de derde ronde met een 3-1 overwinning op DWS. Het eerste schot op doel, en dat was na 28 minuten kwam van de voet van Dylan Bergkamp. Op rand zestien meter troefde hij zijn tegenstander af en haalde uit, onhoudbaar voor sluitpost Djeriano Sint. Daarna nog wat mogelijkheden, Sven Beek kopte naast en ook was er een mogelijkheid voor Mika Keizers maar hij kwam net niet tot een schot. De tweede heft begon met een offensief van DWS, vooral de snelle vleugelspelers van de Amsterdammers waren een bron van zorg voor de Argon defensie, echter tot gevaarlijke schoten kwam het niet. Juran Doezeman moest nog een keer ver uit zijn doel om een aanval van DWS te onderscheppen en doelman Sint moest ingrijpen bij een poging van Raoul van Wijk. De aanvallende bedoelingen van de bezoekers werden in minuut 65 beloond, na een scrimmage voor het Argon doel werd de bal over de doellijn geschoten, 1-1. Met nog een klein kwartier te gaan kwam Argon weer op voorsprong, op rechts schoot Bergkamp in de doelmond, Stan van Scheppingen stond op de goede plaats om het beslissende tikje te geven, 2-1. Nadat Raoul van Wijk naast had gekopt en Stan van Balgoijen te hoog mikte viel in de laatste seconde de 3-1, een vrije trap van Bas Schaefers glipte door de benen van doelman Sint in het doel. Het was gelijk einde wedstrijd.