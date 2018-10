Annegreet van Bergen over ‘Het goede leven’

Amstelland – Bestseller-auteur Annegreet van Bergen, bekend van ‘Gouden jaren’, komt op donderdag 18 oktober in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein vertellen over haar nieuwe boek ‘Het goede leven’.

Bij de lezing laat zij in woord én beeld zien hoe de grote naoorlogse groei het leven in Nederland onherkenbaar heeft veranderd. Ook met ‘Het goede leven’ weet Annegreet van Bergen weer een groot publiek aan te spreken. Het boek staat momenteel hoog in alle boekenverkooplijsten genoteerd.

De lezing van Annegreet van Bergen over haar boek ‘Het goede leven’ op donderdag 18 oktober is van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Kosten: 7,50 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.Meer informatie en kaartverkoop via www.debibliotheekamstelland.nl of aan de balie van de bibliotheek.