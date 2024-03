AKU atleet Siem Verlaan Nationaal indoorkampioen￼

Regio – Zondag 3 maart werden de laatste Nederlandse Kampioenschappen in de nationale atletiekhal in Apeldoorn georganiseerd. Dit keer was het podium voor alle pupillen uit heel Nederland. Vanuit AKU stonden er 15 enthousiaste toppers aan de start. Het wereldrecord wat Femke Bol tijdens haar NK op de indoorbaan van Apeldoorn liep op de 400 meter in Apeldoorn, zal de atleten nog meer energie hebben gegeven gezien de goede prestaties.

Meerkamp

Siem Verlaan mocht zich na een zeer spannende meerkamp aan het einde van de dag Nederlands kampioen noemen. Na de 60 meter sprint, hoogspringen, kogelstoten en de 600 meter had Siem genoeg punten voorsprong op zijn concurrenten om aan het einde van de meerkamp op de hoogste trede van het podium te mogen staan. Door een nieuw pr van 1,25 meter bij het hoogspringen gaf hij de kampioen van vorig jaar het nakijken. Naast zijn pr bij het hoogspringen liep Siem ook een pr op de 600 meter en zit nu vlak bij de 2 minuten grens. Vanuit AKU waren de jongens U11 erg goed vertegenwoordigd, er deden totaal 6 AKU atleten mee. Finn de Kuijer kende een geweldige meerkamp, met op 3 verschillende onderdelen een persoonlijk record. Bij het hoogspringen ging hij over een hoogte van 1,10 meter. Ook zijn trainingsmaatje Joeri Stolwijk was in vorm en behaalde 2 persoonlijke records, waaronder een pr bij het kogelstoten van 4,51 meter. Mathies de Wildt was vooraf aan het NK niet topfit, maar stond wel vol energie aan de start en dat resulteerde in een mooi pr bij het kogelstoten van 5,70 meter. Blijkbaar hadden de jongens U11 vooraf aan de wedstrijd veel getraind op het kogelstoten, want ook de broers Finn en Luuk Duifhuis behaalden beide een mooi pr bij het kogelstoten.

Jongste

De jongste deelnemers van AKU, Jayson Roos maakte zijn debuut tijdens het NK en liep voor het eerst in het stadion waar volgend jaar de Europese Kampioenschappen atletiek worden georganiseerd. Jayson kende een zeer goede meerkamp en is bij zijn eerste indoorwedstrijd als 5e van Nederland geëindigd. Bij het verspringen sprong hij al over de grens van 2 meter en bij het onderdeel medicienbal stoten (voorbereiding op het kogelstoten) kwam hij zelfs tot de verste afstand van alle U8 atleten. Een knappe prestatie van Jayson die de dag met een grote glimlach afsloot.

Succesvol

Bram van der Lee en Jip Hofmijster vertegenwoordigden AKU bij de jongens U12. Beide jongens begonnen hun dag erg succesvol, door bij het hoogspringen over een hoogte te springen van 1,15 meter. Voor beide toppers was dit een persoonlijk record. Bram liep op de 600 meter een indoorrecord van 2,20,21 minuten en Jip stootte de kogel over de 6 meter grens en stootte hiermee een meter verder dan zijn oude pr. Robin Stolwijk en Yuvan Pantakar stonden aan de start bij de jongens U10 en ook zij behaalden beide veel persoonlijke records. Yuvant en behaalde op de 600 meter een persoonlijk record van 2,14,31 en bij het verspringen behaalde hij een mooie afstand van 2,97 meter. Robin kan erg goed terugkijken op zijn NK met 3 persoonlijke records bij het verspringen, kogelstoten en op de 40 meter sprint.

Laatste NK

Rowan van Kempen maakte zich op voor haar laatste NK voor pupillen, aangezien ze volgend seizoen bij de junioren van start gaat. Ondanks een blauwe plek van de lat sprong Rowan een mooi persoonlijk record van 1,10 meter bij het hoogspringen. Op de 600 meter liep de AKU atlete een nieuw persoonlijk indoorrecord van 2,28,64 minuten.

Ook Jill Verhoef mocht weer 2 persoonlijke records aan haar lijst toevoegen. Bij de meisjes U11 liep Jill een erg snelle 600 meter en finishte in een tijd van 2,21,53 minuten. Een verbetering van ruim 2 seconden. Ook het kogelstoten sloot Jill met een grote glimlach af, ze behaalde hier een nieuw pr met een afstand van 4,91 meter.

Debuut

Faye Roos, maakte net als haar broer, haar debuut in de Omnisporthal. Faye die samen met 24 andere atleten van AKU, geplaatst is voor de Noord-Hollandse crosskampioenschappen op zaterdag 9 maart in het Twiske, kwam op de 40 meter sprint tot een snelle tijd van 7,99 seconden. Ook op de 600 meter liep Faye naar een mooie tijd van 2,40,69 minuten.

Livv de Kuijer kende helaas een minder goede voorbereiding op het NK door een blessure. Maar vol goede moed en energie ging Livv richting Apeldoorn. Het nummer van 2 van vorig jaar behaalde door haar inzet uiteindelijk twee mooie persoonlijke records. Bij het medicienbal stoten kwam ze tot een afstand van 3,73 meter en bij het verspringen kwam ze tot een afstand van 2,79 meter.

AKU kan erg positief terugkijken op het indoorseizoen. Naast de mooie prestaties is er ook een sterke groei in het aantal deelnemers dat meedoet aan wedstrijden. Zaterdag 9 maart doen 24 atleten mee aan de Noord-Hollandse crosskampioenschappen en vanaf 6 april starten de eerste atleten alweer met het outdoor seizoen. Ook hier staan veel pupillen, junioren en senioren aan de start