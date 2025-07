Afvalheffing: prijsverschil van 381 euro tussen gemeenten

Regio – Nu de zomermaanden zorgen voor volle vuilcontainers, overvolle recreatiegebieden en stijgende temperaturen roept afval scheiden steeds meer vragen op. Terwijl gemeenten hun inwoners aansporen om bewuster met afval om te gaan, blijkt uit nieuw onderzoek van verpakkingsspecialist Profipack dat de prijs die huishoudens hiervoor betalen enorm uiteenloopt. De afvalstoffenheffing varieert dit jaar van slechts 14 euro tot maar liefst 395 euro per huishouden per jaar, een verschil van 381 euro. En dat binnen een en hetzelfde land.

Gemeente bepaalt wat je betaalt

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die gebruikt wordt om het ophalen en verwerken van huisvuil te bekostigen. Elke gemeente maakt hierin eigen keuzes over hoe afval wordt ingezameld, wie het scheidt en of nascheiding wordt toegepast. Die keuzes vertalen zich rechtstreeks naar de portemonnee van bewoners. In 2025 springen vooral kleinere of eilandgemeenten eruit qua kosten. Zo betalen inwoners van Ameland € 395, Schiermonnikoog € 394 en Vlieland € 374 de hoogste bedragen. Daartegenover staan gemeenten als Maasdriel (€ 14), Nijmegen (€ 23) en Asten (€ 66), waar de lasten aanmerkelijk lager zijn. De tarieven in De Ronde Venen zijn afhankelijk van het type container: 140 liter container of gebruik van ondergrondse container € 288 per jaar, 240 liter container € 388 per jaar. Bij de gemeente Uithoorn wordt het tarief bepaald op basis van de grootte van het huishouden: 1-persoonshuishouden € 297 per jaar, huishouden van 2 of meer personen € 312 per jaar.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is gebaseerd op interne data van Profipack en voorlopige cijfers van het CBS, Milieucentraal, Afvalcirculair en het NVRD. Door deze bronnen te combineren, bieden de resultaten een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen en voorkeuren in de markt voor de afvalstoffenheffing van 2025.

De gemeente bepaalt wat je betaalt. Foto: archief.