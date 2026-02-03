Absoluut Aalsmeer klaar voor nieuwe actieve periode

Aalsmeer – Absoluut Aalsmeer staat in de startblokken voor een nieuwe politieke periode. Met een kandidatenlijst die bruist van energie, ervaring en lokale betrokkenheid laat de partij zien klaar te zijn voor de komende verkiezingen en de jaren daarna. “We koesteren de authentieke sfeer van ons dorp en zetten ons in voor een Aalsmeer dat herkenbaar, leefbaar, veilig en dichtbij blijft”, aldus Absoluut Aalsmeer.

Op 1 februari kwamen maar liefst vijftien kandidaten samen in het Art Centre Aalsmeer. In een ontspannen en enthousiaste sfeer legde fotograaf Patrick Spaander van De Boer fotografie ieder van hen vast, met als afsluiting een krachtige groepsfoto. Het plezier spatte ervan af, net als de ideeën en plannen voor de toekomst van Aalsmeer en Kudelstaart en haar kernen.

Lijsttrekker Dick Kuin, een bekend en vertrouwd gezicht binnen de Aalsmeerse politiek, is unaniem gekozen om opnieuw de kar te trekken. De eerste vijf plaatsen op de kandidatenlijst worden ingenomen door de huidige raadsleden. Greta Schok-Holtrop, Werner Koster, Chantal van Hilst-Dekker en Daniëlle Prent Bouten zijn nog niet klaar met hun taken en verantwoordelijkheden en blijven zich met volle overtuiging inzetten voor de belangen van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De overige kandidaten vormen een mooie mix van bekende namen en nieuwe gezichten. Inwoners met frisse ideeën, lokale betrokkenheid en de motivatie om zich actief in te zetten voor de gemeente. Jong en oud, mannen en vrouwen, een evenwichtige afspiegeling van de Aalsmeerse samenleving. Met deze diverse en gemotiveerde lijst laat Absoluut Aalsmeer zien waar zij voor staat: een lokale partij met ervaring, energie en een groot hart voor het dorp, vandaag en morgen.

Foto: De kandidaten van Absoluut Aalsmeer. Foto: Patrick Spaander (Foto De Boer).