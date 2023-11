Enkele korte partijen in biljartcompetitie

Regio – In de biljartcompetitie in De Ronde Venen waren afgelopen week enkele korte partijen gespeeld. Om te beginnen bij 2 wedstrijden in café De Merel. Het eerste team speelde tegen Bar Adelhof 3 (BA3). De BA3 nieuwkomers Joost van Zuylen won in 23 beurten en Vincent Roeleveld in 26 beurten. Na 4 wedstrijden is het moyenne van Vincent Roeleveld echter herzien en kreeg hij 4 punten in mindering en zijn tegenstander Eric Aarsman er 3 punten bij. De eindstand werd daardoor gecorrigeerd naar 42-33 in het voordeel van De Merel/Richard’s BV 1. Bij het tweede team van De Merel speelde Roos Aarsman een puike partij, ze had slechts 19 beurten nodig. Joop Zeh, Jan de Jong en Hen Kandelaar zorgden er echter voor dat De Springbok 1 zegevierde met 36-39. SV Veenland/Liquid Rubber (SVVLR) haalde net een punt meer dan tegenstander Cens (39-38). Desmond Driehuis en Sander Pater wonnen namens Cens, Sander in slechts 19 beurten. Adrie van Mer van SVVLR kon dat nog beter, hij had maar 15 beurten nodig. Ron Hartsink zorgde voor de andere winstpartij. De partij van Adrie is de kortste van de week, maar die titel deelt hij met Jim van Zwieten (foto) van Bar Adelhof 2. Ook hij had maar 15 beurten nodig en maakte bovendien procentueel de hoogste serie van de week (28 uit 80 = 35%). Bar Adelhof 2 won door ook winst van Michel Bak en Yoeri Veeken met 42-33 van De Merel/Richard’s BV 3, van wie Wim Berkelaar in 17 beurten ook van zich liet horen.

Gebroeders Schuurman

In De Kromme Mijdrecht werden ook 2 wedstrijden afgewerkt. In het eerste team zorgden Antonie en Bernhard Schuurman ervoor dat ze nipt met 39-38 wonnen van DenB Diensten/De Springbok. Ger Ruimschoot en Theo Kandelaar wonnen namens DenB. De onderlinge confrontatie tussen het tweede en derde team van De Kromme Mijdrecht werd een duidelijke 44-35 overwinning voor het derde team. Ronald Gunther, Raymond Lannooy en Lennart Flinkevleugel zorgden daarvoor. Alleen Arie Kranenburg kon daar een winstpartij tegenover zetten. Springbok 2/Feka lukte het niet om te winnen van Bar Adelhof 1, het werd 34-37. Wel kunnen Nick van de Veerdonk en Cees de Jong van Springbok 2/Feka trots zijn op hun winstpartijen in respectievelijk 22 en 23 beurten. Edwin v/d Schaft en vooral Richard van Kolck gaven hun tegenstanders weinig tijd en ruimte om meer wedstrijdpunten te bemachtigen. Met nog 6 speelronden voor de boeg lijken vooral de drie teams van Bar Adelhof te strijden om het najaarskampioenschap.