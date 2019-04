Aalsmeer zoekt nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – De verkiezingen voor een nieuwe kinderburgemeester gaan weer van start. De gemeente is op zoek naar een opvolger voor kinderburgemeester Hannah Fokkema. Woon je in Aalsmeer en zit je in groep zes of zeven van het basisonderwijs? Dan kan je je voor het kinderburgemeesterschap kandidaat stellen.

Wethouder op bezoek

De komende weken gaat wethouder Robbert-Jan van Duijn op bezoek bij alle groepen zes en zeven van de tien basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Hij zal vertellen wat het betekent om kinderburgemeester te zijn en zal de leerlingen enthousiast proberen te maken om zich in te schrijven voor deze leuke en verantwoordelijke functie.

Plannen presenteren

Op woensdag 22 mei worden door de gemeente alle kandidaten uitgenodigd voor een leuke middag in het gemeentehuis. De jongens en meiden mogen hier zichzelf en hun plannen aan een jury presenteren. De jury selecteert vervolgens maximaal zes kandidaten, die tussen 27 mei en 12 juni campagne mogen gaan voeren om kinderen te vragen op hen te stemmen.

Stemmen in stemhokje

Tijdens de buitenspeeldag op 12 juni kunnen alle kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart, die op de basisschool zitten, in een echt stemhokje stemmen op hun favoriete kandidaat. De uitslag wordt dan enkele dagen later bekend gemaakt. Op 27 juni, bij het evenement ‘Bouw een bootje’ in de Westeinder Water Week, wordt afscheid genomen van Hannah en wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.

Solliciteren

Wil jij graag kinderburgemeester worden? Vul dan het sollicatieformulier in op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en mail deze naar Judith Claver via j.claver@amstelveen.nl. Voor eerst meer informatie kan contact opgenomen worden met Judith via de mail en telefonisch via 020-5404062 (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur). Let op: Het inschrijfformulier moet voor 7 mei bij de gemeente binnen zijn.

Archieffoto: Bloemen van de wethouder voor nieuwe kinderburgemeester Hannah in 2018.