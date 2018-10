83ste Tentoonstelling ‘Onze Langoren’

Mijdrecht – Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober houdt kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ uit De Hoef voor de 83ste keer haar jaarlijkse tentoonstelling. Net als afgelopen jaren zal er weer een grote diversiteit aan dieren zijn. Er zullen dieren geshowd worden door leden uit de wijde omtrek, zoals De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer, De Kwakel en zelfs Amsterdam. Ook dit jaar is de vereniging weer te gast bij de familie De Graaff aan de Oosterlandweg 3a in Mijdrecht.

Er zullen ruim 200 dieren tentoongesteld worden en dit zijn konijnen, grote hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en cavia’s. De leden, waaronder ook jeugdleden, brengen veel dieren van verschillende rassen en kleurslagen in de kooien.

Op vrijdag zullen vijf nationaal bekende keurmeesters druk bezig zijn alle dieren te keuren op hun specifieke eigenschappen. In de loop van de middag zullen de keurmeesters de prijswinnaars bekend maken.

Voor de liefhebber van kleindieren is een bezoek aan deze tentoonstelling zeer zeker de moeite waard. Voor wie interesse heeft voor bepaalde rassen of erover denkt een konijn of cavia aan te schaffen, lopen er mensen rond die antwoord kunnen geven op vragen. Ook nu is er weer voor de kinderen een knuffelhoekje ingericht waar ze met een aantal dieren kunnen spelen en knuffelen en deze dieren zijn ook te koop. En de enveloppenstand met leuke prijzen is natuurlijk ook weer aanwezig.

Laat u verrassen en kom even kijken. De toegang is natuurlijk zoals altijd gratis! De tentoonstelling is geopend op vrijdag 26 oktober van 15.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.