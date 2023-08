60+ Biljartclub zoekt nieuwe leden

De Kwakel – In het Fort van De Kwakel biljarten de leden van BC Apollo iedere woensdag van 12.30 tot 17.00 uur. Apollo is een 60+ club met 26 leden en op 23 augustus start het nieuwe seizoen. De club heeft de beschikking over vijf biljarttafels en wekelijks worden twee partijen met elk dertig beurten gespeeld voor de interne competitie. Gezelligheid speelt hierbij een grote rol, maar de leden komen natuurlijk ook voor een fijne pot biljarten.

BC Apollo heeft leden uit De Kwakel, Uithoorn, Mijdrecht, Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart, Rijsenhout, Vrouwenakker en Hoofddorp. Gezien de leeftijd zijn er de laatste tijd enkele leden afgevallen. Daarom worden nieuwe leden gezocht die ook graag biljarten.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de wedstrijdleider via 06-20656631 of kom op woensdag rond 12.00 uur langs.