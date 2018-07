5e Jazz in Oude Dorp Amstelveen

Amstelveen – Het programma van Jazz in het Dorp is bekend! Op 9 september vindt de vijfde editie van het jazzfestival plaats in het Oude Dorp van Amstelveen. Voor deze lustrumeditie heeft de organisatie weer veel klinkende namen weten te strikken. Van Wouter Hamel tot Dirk Scheele, van lokaal talent tot jonge, opkomende artiesten: ze geven allemaal acte de présence op dit geweldig gezellige, gratis jazzfestival.

Acht podia

Op maar liefst acht verschillende podia in het hele dorp treden zangers, zangeressen, bands en gezelschappen van uiteenlopend pluimage op. Van de heerlijke soul van het trio Soulsupper tot de 14-koppige OhnO! Jazzband, die staan voor een meeslepend spektakel. Plastik Soldiers speelt met hun avant-garde muziek net zo makkelijk op het Amsterdam Dance Event als in de Sugarfactory óf op Jazz in het Dorp en Supermoon verovert het land én Amstelveen met zijn superfunky Moonstruck Future Funk. Ook de Velvetronic Brassband, Soulsupper, JZZZZZP, Big Time, Filet au Fonque, Confusion, Laura & Strings en Camaleon komen optreden op een van de podia. En in het Museum Jan van der Togt geeft Joyce Stevens met haar Jazz & Wine een jazzy theatershow en wijnproeverij in één. Op het plein voor het Grand Café brengt het powertrio van saxofoniste Suzanne Alt een wervelende, eclectische show. Op speciaal verzoek van Jazz In Het Dorp wordt haar Venus Tunes Live XL in drie verschillende acts extra ondersteunt door zangeressen Lorrèn, SaraLee en Jina Sumedi (keys).

Hoofdpodium

Op het hoofdpodium op het Dorpsplein brengt Lorrèn, inmiddels vaste gaste op Jazz in het Dorp, een betoverende tribute to Ella Fitzgerald. De vierkoppige formatie Bruut!, bekend van meerdere albums, een Edison-nominatie en een optreden bij DWDD, laat met zijn vuige Hammond sounds, harde grooves en 60’s surf íedereen dansen. Voor de allerkleinste muziekliefhebbers treedt de bekende kinderpopartiest Dirk Scheele op, om 14.00 uur trapt hij Jazz in het Dorp af met zijn show ‘Leukste Liedjes’

Wouter Hamel slotact

Dit jaar sluit Wouter Hamel Jazz in het Dorp af. Wouter Hamel timmert al meer dan tien jaar aan de weg als zanger, artiest en muzikant. Met zijn debuutalbum Hamel (2007) brak Wouter door als troubadour en jazzvocalist in onder meer Nederland, Duitsland, Japan en Korea. Op Jazz in het Dorp vertolkt hij zijn vijfde album ‘Amaury’. Het volledige programma is te vinden op www.jazzinhetdorp.nl.