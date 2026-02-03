50ste Cinefleur Filmfestival in Aalsmeer

Aalsmeer – Op zondag 8 februari vindt voor de vijftigste keer het Cinefleur-filmfestival plaats, ditmaal georganiseerd door Film- en Videoclub Aalsmeer. Het festival is een jaarlijks terugkerende (amateur)filmwedstrijd, die gehouden wordt tussen vijf film- en videoclubs uit de regio, te weten Amfi’66 uit de Bollenstreek, Film- en Videoclub Aalsmeer, de Haagse Amateur Filmclub, Filmclub Zoetermeer en Filmclub LVSL uit Leiden.

Elke deelnemende club vertoont drie filmproducties, die samen niet langer mogen duren dan dertig minuten. Het onderwerp van de films is vrij. De films worden tevoren gejureerd door een externe jury en de winnende club mag de wisselprijs, de Cinefleurbokaal, in ontvangst nemen. Ook wordt de beste film van het festival beloond met een prijs.

Het festival is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in amateurfilms. Door naar films van anderen te kijken, leer je hoe je je eigen vakantie- en familiefilms aantrekkelijker kan maken. Het Cinefleurfilmfestival wordt zondag gehouden in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6 en begint om 13.30 uur. De zaal gaat open vanaf 12.45 uur. De toegangsprijs is 10 euro. Programmaboekjes, tevens toegangsbewijs, zijn verkrijgbaar aan de zaal, bij voorkeur met pin betalen. Neem voor meer informatie contact op met secretaris Susan Griekspoor per mail: susangriekspoor@gmail.com.

Foto: De Cinefleurbokaal (aangeleverd).