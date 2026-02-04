46e Bosdijkloop op zondag 8 februari

De Ronde Venen – Vinkeveen en directe omgeving staan zondag 8 februari volledig in het teken van de 46e editie van de Keukenstudio Allround Bosdijkloop. Organisator Toer Trim Club De Merel nodigt iedereen uit die ook in de winter graag in beweging blijft: van fanatieke hardlopers tot sportieve recreanten. Met verschillende afstanden, een warme en toegankelijke sfeer en de populaire Kids Run belooft de Bosdijkloop opnieuw een sportieve en gezellige dag te worden.

Het inschrijfgeld bedraagt 8 euro voor de Van Ekris Toyota 5 kilometer, 10 euro voor de Studio110 Architectuur 10 kilometer en 12 euro voor de MTC Fysio halve marathon (deelname vanaf 16 jaar). Betalen kan contant of via een QR-code; pinbetalingen zijn niet mogelijk. Deelname aan de Onderling Verzekerd 1 kilometer Kids Run voor jeugd tot en met 12 jaar is gratis. Natuurlijk ontvangt iedere Kids Run deelnemer een medaille om trots mee te pronken. Het inschrijfgeld is inclusief de huur van een Ipico-chip voor de tijdregistratie. De start en finish bevinden zich bij sporthal De Boei (Kerklaan 32, Vinkeveen). Deze centrale locatie beschikt over uitstekende faciliteiten voor zowel lopers als supporters, waaronder kleedkamers, douches, tassen-inname, EHBO, ruimtes voor inschrijving en prijsuitreiking en een gezellige foyer met horecavoorzieningen.

Parkeren en verkeersmaatregelen

Parkeren kan op het Kloosterplein (Herenweg) of achter De Boei (Tuinderslaantje). Ook zijn er parkeermogelijkheden bij Winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan) en in de omliggende straten. De start- en finishlocatie aan de Roerdompstraat is van 10.00 tot 14.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Buslijnen 126 en 130 rijden tot 14.30 uur een aangepaste route via de N212 en N201, met een halte bij het viaduct. Meer informatie: www.bosdijkloop.nl of neem contact op met Peter Meijer via 06 – 4801 3782 of info@bosdijkloop.nl.

Op de foto: Stomme film Charlie Chaplin met orgelimprovisatie. Foto: aangeleverd.