44e Dorpentocht: Alleen maar blije gezichten

Aalsmeer – Afgelopen zondag 4 juni werd de 44e dorpentocht georganiseerd en deze was bijna perfect. Alleen het straffe windje deed velen besluiten toch maar niet de 55, maar de 35 kilometer route te fietsen. Maar ook de 35 kilometer route was prachtig, zeker onder deze blauwe hemel. Het aantal deelnemers was bijna drie keer zoveel als vorig jaar, maar de organisatie hoopte op meer. En eerlijk gezegd de Dorpentocht verdient meer dan 1209 deelnemers. Voordeel was volgens, vooral de deelnemers van de 55 kilometer route, dat het nergens druk was en men kon optimaal genieten van de prachtige omgeving. De route voerde de deelnemers langs Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, langs de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel. Hier splitsten beide groepen: de 35 kilometer route voerde de deelnemers via de Ronde Hoep Oost en de Waver weer terug naar Uithoorn, terwijl de deelnemers aan de 55 kilometer eerst doorfietsten naar Abcoude en Vinkeveen waarbij hun weg langs de Angstel, de Winkel en de Waver liep.

Stichting Opkikker

Vanwege de slechte weer en weersvoorspelling vorig jaar, was dit jaar de opbrengst opnieuw voor Stichting Opkikker. Door meer sponsering kon de organisatie de kosten laag houden en is de opbrengst 4.721 euro, een heel mooi bedrag. De aanwezige voorzitter van de Stichting Opkikker was blij verrast met het resultaat en gaf aan dat hiermee weer een flink aantal wensen in vervulling kunnen gaan. Het code woord dit jaar was wensen. Stichting Opkikker helpt om de wensen te vervullen van een gezin met een ziek kind, zodat ze weer met hernieuwde kracht door kunnen gaan.

Jeugdige deelnemers

Jammer is dat zo weinig jeugdigen deelnemen. Een jeugdige deelnemer gaf aan dat hij niet wist dat de omgeving waar hij woonde zo mooi was en dat hij volgend jaar zeker weer zal deelnemen en dan een aantal vriendjes gaat meenemen. Misschien worden zij wel een van de trouwe deelnemers in de toekomst.

Een van de reacties die de organisatie mocht ontvangen: “We hebben de tocht zeker weer meegefietst en wederom genoten van de mooie omgeving rond Amstelveen. Maar wat toch wel bijzonder is geweest is dat onze vader de Dorpentocht voor de 45e keer heeft gefietst. Hij is inmiddels 92 jaar.”

De 45e Dorpentocht wordt volgend jaar gehouden op zondag 2 juni 2024, traditiegetrouw de eerste zondag van juni.

Foto: Frans Goossens