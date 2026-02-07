’40 jaar GeSPIEdenis’ thema Pramenrace 2026

Aalsmeer – Het was druk, gezellig en er hing een positieve spanning. Vrijdag 6 februari is het pramenjaar officieel voor geopend verklaard tijdens het jaarlijkse feest van SPIE in The Beach waar het thema voor de Pramenrace op de tweede zaterdag van september bekend gemaakt wordt. Er werd een extra feestelijk tintje aan de avond gegeven want de Pramenrace gaat dit jaar voor de 40ste keer gevaren worden. En vanwege dit jubileum (en de vraag van deelnemers) komt dit jaar ook de Juniorrace terug. Deze gaat plaatsvinden op zaterdag 6 juni (6-06-2026) en heeft als thema ‘Feestbeesten’.

Niet alleen de jeugdige deelnemers kunnen een feestje gaan ‘bouwen’, ook de deelnemers aan de grote Pramenrace kunnen aan de slag met feestelijke ideeën. Thema voor de ’tocht der tochten’ is namelijk ’40 jaar GeSPIEdenis’. Hiermee kunnen herinneringen opgehaald worden aan bijvoorbeeld eerdere races en thema’s, maar het jubileum kan ook groots gevierd worden met slingers en ballonnen en natuurlijk swingende muziek. In ieder geval lieten de deelnemers weten wel wat te kunnen met het thema. Na de bekendmaking volgde applaus en werd gelijk al volop gebrainstormd. Het worden vast en zeker weer twee vrolijke races vol gekkigheid.

Tijdens het themafeest zijn ook de laatste prijzen uitgereikt. De Rode Lantaarn mocht team Kees Bonkezak in ontvangst nemen. De heren hadden reglementair de race het langst gevaren en dat is toch ook best een prijs waard. Uit eten met SPIE mag team Praamamazing Ladies. De creativiteit van de dames tijdens het maken van het schild (behorende bij het thema Mythes vorig jaar) vond het SPIE-bestuur prijswaardig. Tot slot zijn Bram en Sebastiaan in het zonnetje gezet. De twee heren hebben een groot aantal jaren meegewerkt aan de organisatie van de Pramenrace en zijn hiervoor bedankt met de SPIE-orde.

Foto’s: www.kicksfotos.nl (feestavond, thema’s Pramenrace en Juniorrace en uitreikingen Rode Lantaarn, etentje SPIE en SPIE-orde.