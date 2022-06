2x Zilver voor AKU-atleten bij CD Evening Games

Regio – Afgelopen vrijdag 24 juni was de laatste wedstrijd van de reeks van vier van de zg. ‘CD Evening Games’. Een serie van 4 leuke, gezellige & competitieve atletiek wedstrijdavonden speciaal voor CD Junioren, die sinds 2005 worden georganiseerd.

Vanuit Atletiek Klub Uithoorn (AKU) deden Mark Westra (JJD) en Fleur Hofmeister (MJD) mee, en met succes! Beiden AKU-atleten wisten de tweede plaats op het podium te bemachtigen en konden 6 nieuwe persoonlijke records bijschrijven.

Mark mocht dit keer uitkomen op de 150 meter sprint; 600 meter, kogelstoten en verspringen.

Op de 600 meter liep Mark in een knappe 1:44,67 naar de tweede plaats, concurrent Robin Boogaard van AV23 net achter zich latend. Ook op de 150m pakte Mark de tweede plaats in nieuw persoonlijk record van 20,43!

Ook op kogelstoten (3kg) noteerde Mark de tweede plaats en nieuwe persoonlijk record van 9,81. En of dat niet genoeg was deed hij dat ook bij verspringen even dunnetjes over, waar hij met 4,40m wederom een nieuwe persoonlijk record en de tweede veroverde!

Dat Fleur Hofmeister een sterke loopster is weten we inmiddels en dat liet ze dan wederom ook deze avond weer zien. In een sterk veld pakte Fleur knap de 2e plaats op de 150m in een nieuw persoonlijk record van 20,52 en stelde de 3e plaats veilig op de 600m in 1:46,50.

Maar Fleur liet vrijdagavond zien dat ze meer kan dan alleen erg hard lopen! Bij discus werpen pakte ze met 16,52m een nieuw persoonlijk record en bij hoogspringen mocht ze met 1,20m ook nieuw persoonlijk record bijschrijven in inmiddels een lange reeks van sterke nieuwe PRs dit seizoen.

En op basis van bovenstaande prestaties stonden deze 2 AKU toppers dan ook terecht te stralen op het podium!