2e KNGF Halloween Hondentocht in Bos

Amstelveen – KNGF Geleidehonden organiseert op zaterdag 27 oktober de Halloween Hondentocht in het Amsterdamse Bos. Na de succesvolle sponsorloop van vorig jaar zetten talloze huishonden zich ook dit jaar weer in om de opleiding van geleidehonden mogelijk te maken.

Halloween is een feest van duisternis en licht. In de donkere dagen voor kerst is een gidslicht noodzakelijk om je weg door het donker te vinden. De honden die zich laten sponsoren voor de geleidehonden in opleiding dragen met trots de verlichte halsband waarmee zij het pad van hun baas verlichten. Zij doen voor één avond of middag wat geleidehonden dag in, dag uit doen. Elke hond, vanaf een jaar oud, mag meelopen, mits hij is gesponsord voor minimaal 50 euro. Dit bedrag staat symbool voor een week training en verzorging van een geleidehond in opleiding.

Enthousiast

“Het is mooi om te zien hoe enthousiast mensen zijn om mee te doen aan de Halloween Hondentocht”, zegt Meta Neeleman, directeur KNGF Geleidehonden. “Natuurlijk omdat het heel leuk is om samen met je hond door een schemerig, versierd bos te lopen, maar vooral ook omdat de deelnemers ons doel een warm hart toedragen. Mede dankzij de opbrengst van de sponsorloop kunnen er nog meer mensen profiteren van de hulp van een professioneel getrainde hond.” Iedere dag weer staan blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden klaar om hun bazen te helpen.

Snel inschrijven

Het succes van vorig jaar maakt dat de inschrijving snel volloopt. Er kunnen maximaal 200 honden meedoen. De beschikbare plekken worden voor een flink deel ingenomen door mensen die ook vorig jaar van de partij waren. “Het voelde zo goed vorig jaar om dit te mogen doen voor KNGF Geleidehonden”, zegt Nathalie, één van de twee zussen die vorig jaar meeliepen onder de naam Sisters United. “Het spaardoel van 500 euro hebben we nu al ruimschoots overtroffen.”

Route met belevenissen

Iedere deelnemende hond krijgt bij de start zijn eigen verlichte halsband. Het bos is sfeervol verlicht en onderweg komen hond en baas leuke activiteiten en belevenissen tegen. Alles in de sfeer van Halloween. Een veelgehoorde verzuchting vorig jaar was dat het jammer was dat de tocht zo snel voorbij was. Om die reden is er naast de route van circa 3 kilometer nu ook een route van 5 kilometer.

Meer informatie over deze bijzondere sponsorloop staat op www.geleidehond.nl/hondentocht. Via deze link kunnen deelnemers zich ook opgeven voor de Halloween Hondentocht. De inschrijving sluit op 20 oktober.