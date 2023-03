23ste Aalsmeer Flower Cup groot succes

Aalsmeer – De 23ste editie van het internatioanle trampolinetoernooi de Aalsmeer Flower Cup afgelopen weekend was een groot succes. Meer dan vierhonderd deelnemers uit vijftien landen zorgen voor een groot spektakel tot het dak van Sporthal de Bloemhof. De grote prijzen gingen naar Matthias Schuldt (Duitsland) en Romana Schuring (Nederland). Zij wonnen de felbegeerde bekers vol bloemen en mogen zich twee jaar lang regerend Flower Cup-kampioen noemen.

In de andere klasses was de Duitse delegatie overweldigend; bijna alle jeugd en junioren titels gingen naar voornamelijk Duitse trampolinespringers. Een speciale prijs werd uitgereikt aan de in Aalsmeer geboren Thalissa Wijkstra. Zij ontving deze voor de netste uitvoering van het toernooi. Louis Parent (Men Class II) won deze prijs bij de heren. De bekers voor de hoogste moeilijkheid gingen naar Romana Schuring en Fabian Vogel. De prijzen voor de hoogste Time of Flight (hoogst gesprongen oefening) gingen naar Isa Berger en Konrad Kitz. De finaleavond zaterdag werd geopend door wethouder Bart Kabout (sport) en hij overhandigde na afloop de prijzen en bloemen uit aan de winnaars.

De organisatie wil tot slot alle sponsoren en talloze vrijwilligers, die deze editie van de Flower Cup mogelijk hebben gemaak, hartelijk danken. De volgende Aalsmeer Flower Cup wordt georganiseerd op 15 maart 2025.