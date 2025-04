13e Amsterdamse Bos Golf door Rotary

Amstelland – Dinsdag 24 juni wordt de dertiende editie van het Amsterdamse Bos Golf gehouden. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en is inmiddels een begrip in de regio. Er mag met recht gesproken worden over een uniek evenement, want in menig opzicht wordt zelfs de meest doorgewinterde golfer hier geconfronteerd met een combinatie van omstandigheden en ervaringen die hem of haar voor altijd bij zullen blijven. Het is de enige mogelijkheid om in het prachtige Amsterdamse Bos te golven. De fairways en greens worden eenmaal per jaar speciaal aangelegd voor dit evenement. Eenmaal moegestreden kunnen de deelnemers terecht bij het foodcourt waar later op de avond ook de prijsuitreiking plaats zal vinden.

Stichting Beat Batten

Tevens vindt hier de veiling plaats met prachtige kavels. Vorig jaar kon na afloop van de dag een prachtige cheque overhandigd worden van 43.000 euro aan Stichting Beat Batten. Batten is een dodelijke stofwisselingsziekte die vooral kinderen treft. Kinderen met Batten lijken bij hun geboorte gezond, maar gaan op jonge leeftijd steeds slechter zien en worden blind, verliezen hun spierkracht, spraakvermogen, motoriek, cognitie en hun geheugen. Meestal komen zij tussen hun 15de en 25ste levensjaar te overlijden. Op dit moment is er nog geen behandeling beschikbaar om de ziekte te genezen. Wel is er hoopgevend onderzoek gaande naar een medicijn.

Deelnemen

Gelet op het unieke karakter en de sfeer is het Amsterdamse Bos Golf een prachtig netwerk evenement voor ondernemers en particulieren. Bedrijven die met een team willen deelnemen, kunnen dit doen met een flight van vier personen of als sponsor. De verrassende verzorging gedurende de gehele dag en het diner en de drank zijn inbegrepen in de prijs van 1.250 euro (voor een flight van vier personen). Aanmelden kan via www.amsterdamsebosgolf.nl.

Foto’s: aangeleverd