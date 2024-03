NL Doet-topprestatie bij KV Atlantis

Mijdrecht – Zaterdag 16 maart waren er rond de 30 vrijwilligers die zich verzamelden bij het korfbalcomplex van Atlantis aan de Hoofdweg. In het kader van NL Doet werden er naar hartenlust veel klussen uitgevoerd. Deze week start het buitenseizoen weer en er werd met man en macht gewerkt om het terrein, de kleedkamers, de kantine, het terras, de bar en de keuken weer schoon, heel en veilig te maken voor al onze sportende leden en bezoekers.

De aftrap was om half 9 waar iedereen een bakkie koffie of thee kon nuttigen en een korte instructie kreeg met betrekking tot de invulling van deze ochtend. De weergoden waren hen gelukkig goed gezind en het was prima weer om alle klussen uit te voeren.

En wat is er hard gewerkt door iedereen. De keuken en de bar hebben een grondige schoonmaakbeurt gekregen, het frituurvet is ververst, de goten van het dakterras zijn schoongemaakt en zo ook het terrasmeubilair. De paalputjes zijn leeggezogen, er is gesnoeid, onkruid verwijderd, geveegd, de reclameborden van al onze gewaardeerde sponsors zijn gereinigd, de dug-outs zijn verlost van de groene aanslag, ramen zijn gelapt, zwerfvuil is verwijderd van het parkeerterrein en het sportterrein, de speeltoestellen zijn weer schoon voor onze jongste leden/bezoekers, de kleedkamers zijn grondig schoongemaakt etc. etc.

Het is maar weer eens bewezen dat het gezegde klopt: vele handen maken licht werk. Het was erg gezellig en er is ontzettend veel werk verzet! Enorm fijn al die extra handjes die uit de mouwen zijn gestoken voor de club. KV Atlantis is klaar voor het buitenseizoen!