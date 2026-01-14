Zwemsportclub Oceanus viert 60-jarig jubileum

Aalsmeer – Zwemsportclub Oceanus bestaat maar liefst zestig jaar en dat wordt groots gevierd. Op zaterdag 14 februari organiseert de club een feestelijke jubileumavond inclusief reünie, waarbij oud-leden, oud-vrijwilligers en sponsors van harte worden uitgenodigd om samen herinneringen op te halen en het jubileum mee te vieren. Oceanus is in 1965 opgericht in zwembad de VIBA en is met De Aalen uit het Oosterbad samengegaan toen in 1974 de Waterlelie werd geopend. De club is al zes decennia een vertrouwd gezicht binnen Aalsmeer en de zwemsport en heeft in die jaren talloze zwemmers, waterpoloërs, triatleten, masters en vrijwilligers met elkaar verbonden.

Het jubileumfeest staat dan ook volledig in het teken van ontmoeting, sportieve gezelligheid en het herbeleven van mooie clubmomenten. De feestavond is van 19.00 tot 23.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a, inloop vanaf 18.15 uur. Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn er diverse sportieve activiteiten: Een beachvolleybaltoernooi voor deelnemers van 16 jaar en ouder en sportieve spellen en activiteiten voor jongere gasten. Deze onderdelen worden georganiseerd door de waterpolo- en wedstrijdzwemcommissies van Oceanus. Nadere informatie volgt na aanmelding. Het jubileumfeest is bedoeld voor actieve leden en vrijwilligers (met gezinsleden), oud-leden, oud-vrijwilligers en sponsors. Voor deze feestelijke avond vraagt Oceanus een kleine bijdrage, inclusief hapjes, drankjes, activiteiten en entertainment. Actieve leden en vrijwilligers betalen 5 euro en niet-leden (familieleden, oud-leden, oud-vrijwilligers, sponsors) 10 euro per persoon.

Was je vroeger lid van zwemsportclub Oceanus of op een andere manier betrokken bij de club? Dan nodigt Oceanus je van harte uit om dit jubileum samen te vieren. Ook oud-leden die al langere tijd geen contact meer hebben met de club zijn meer dan welkom. Ga voor kaartjes en aanvullende informatie naar de website van Oceanus Aalsmeer, zie uitnodiging jubileumfeest.

Foto: Zwemmen en waterpolo in De Waterlelie (foto aangeleverd).