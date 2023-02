Zwemmen: Veel PR’s voor minioren Oceanus

Aalsmeer – Afgelopen zondag 5 februari gingen de minioren van zwemvereniging Oceanus voor het tweede deel van de clubmeet naar Almere. Elf minioren stonden aan de start. Het zelfgemaakte spandoek van Chris hing goed zichtbaar voor iedereen te pronken.

Oceanus nam het op tegen acht andere zwemclubs uit de wijde omgeving. Op bijna alle onderdelen was Oceanus vertegenwoordigd. Het ene na het andere persoonlijke record (pr) werd gebroken. Het was een hele gezellige middag met mooie resultaten. Belangstelling om een keer mee te trainen? De minioren van Oceanus trainen op maandag, woensdag, vrijdag of zaterdag. Kijk voor meer informatie op de website van Oceanus.