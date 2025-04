Zwarte zwanenfamilie in Kudelstaart

Aalsmeer – De natuur bloeit op, het wordt weer groener en alle vogels en dieren hebben het voorjaar in het hoofd. Er is al veel ‘jong grut’ geboren. In diverse sloten in Aalsmeer zwemmen ganzen vaders en moeders trots rond met hun kleintjes en in Kudelstaart, bij de Herenweg, is een paar zwarte zwanen met vijf jongen ‘gespot’. En dit is best bijzonder, want zwarte zwanen komen op dit moment verspreid over Nederland in kleine aantallen voor. Blijf bij het zien van deze familie wel op afstand, zwarte zwanen zijn net als hun witte soortgenoten zeer agressief in het verdedigen van hun nest.