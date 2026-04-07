Zonnig seringenweekend in Historische Tuin

Aalsmeer – Een mooiere start van het nieuwe seizoen had de Historische Tuin zich niet kunnen bedenken. Drie zonnige (paas)dagen en veel bezoekers, zowel kijkers als kopers. Er was veel aandacht besteed om Aalsmeerse seringen in het voetlicht te zetten. Gelijk na de entree kon in de foyer alle soorten bewonderd worden met daarbij schilderijen en prenten waarin de sering centraal staat. In de boerderij was een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de seringenteelt en in de veilingzaal werden films vertoond over de betekenis van de sering voor Aalsmeer.

In de kassen en de locaties in de Tuin waar de seringenstruiken bloeien waren fotolijsten opgehangen, wat vast heel veel leuke en kleurige foto’s met seringen heeft opgeleverd. Vergeet ze niet in te sturen, wie weet levert het een seringenstruik of een grote afdruk van uw/jouw gemaakte foto op. Alle dagen kon verder deelgenomen worden aan een rondleiding, ingestapt worden in de rondvaartboot en er waren demonstraties seringen enten.

Er waren seringen te koop, zowel per bos als per struik, en verschillende bloemen en planten. En dit zorgde ervoor dat het merendeel van de bezoekers vrolijk met iets ‘groens’ uit het tuinbouwmuseum naar huis gingen. Eerste openingweekend: Honderd procent geslaagd! Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto’s: Redactie Aalsmeer