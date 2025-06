Zonnig lustrumfeest Dag van de Leven botendag

Aalsmeer – Stichting Dag van je Leven organiseerde afgelopen zaterdag 14 juni voor de twintigste keer de jaarlijkse botendag en beter weer had ze niet kunnen treffen. De zon scheen volop, het was een perfecte dag om het water op te gaan. Een paar spettertjes regen tussendoor vielen nauwelijks op. In tegenstelling tot vorig jaar waarbij tot twee keer toe het gezellige evenement geannuleerd moest worden vanwege het slechte weer. Ruim zestig boten vertrokken vanaf Jachthaven Kempers Watersport voor een rondje varen met aan boord tweehonderdvijftig gasten met een verstandelijke beperking en hun begeleiding of familie. En wat hebben ze genoten van de paar uurtjes relaxen op de mooie Westeinderplassen.

Toeteren en zwaaien

De meest uiteenlopende boten van enthousiaste booteigenaren deden mee. Dat zij deze ochtend vrij hadden gemaakt voor deze speciale doelgroep, werd zeer gewaardeerd. De meesten hadden hun sloep, motorjacht, praam, zeilboot of speedboot mooi versierd met slingers en ballonnen. Na even gewacht te hebben onder het genot van koffie, thee en een lekker gebakje konden ze hun gasten verwelkomen. Een aantal kwam met eigen vervoer, maar sommigen hadden het geluk dat ze opgehaald waren met een prachtige oude bus van Stichting Veteraan Autobussen. Daarna kon er een rondje gevaren gaan worden, veilig voorzien van een zwemvest. Het was een prachtig gezicht, al die versierde boten die de jachthaven verlieten. Ook de brandweerboot deed weer mee. En onderweg werd er natuurlijk flink gezwaaid en getoeterd.

Feestje in de haven

Terug in de haven bleef het nog even gezellig feest, want zanger Dennis Wijnhout zorgde voor de nodige polonaises. En omdat het de jubileumeditie was, kwam ook zanger Thomas Oudshoorn optreden, bij velen wel bekend. Ze werden professioneel ondersteund door Hans en Sander Piké. Clowns Fieps en Catootje waren ook weer van de partij en liepen overal vrolijk tussendoor als ‘beveiligers’ en ‘hulpverleners’.

Mooiste boot

Dit jaar had ‘de jury’ Jaap van Driel en de familie Pauw gekozen voor de mooist versierde boten. Zij kregen een lekkere appeltaart van Ons Tweede Thuis om van te genieten. Alle gasten werden verwend met een verkoelend ijsje, een suikerspin en iedereen ging naar huis met een handig koeltasje. Bij de booteigenaren was dit tasje gevuld met een kruidenbittertje, een restaurant-tegoedbon en een Aalsmeerse ansichtkaart en sticker.

Dankbaar

Het bestuur van Dag van je Leven is zeer dankbaar dat maar liefst veertig vrijwilligers (waaronder veel mensen van Ons Tweede Thuis) meehielpen in de voorbereiding en op de dag zelf. Maar ze zijn zeker ook meer dan blij met Saskia en Erik Raket voor de EHBO, de buschauffeurs, de mensen van Kempers Watersport en uiteraard alle sponsors en booteigenaren. Op de Facebook-pagina @dagvanjeleven en op de website stichtingdagvanjeleven.nl kan iedereen foto’s terugzien van dit feestje op het water.

Foto’s: Richard Zethof