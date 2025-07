Zonnedak Doopsgezinde Gemeente officieel geopend

Aalsmeer – Vrijdag 18 juli is door wethouder Sybrand de Vries de derde energiecoöperatie in Aalsmeer officieel geopend. Met een druk op de knop is de installatie met 116 zonnepanelen op het dak van de kerk van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat in werking gezet. Een 35-tal leden en vrienden van de DG Aalsmeer vormen samen de coöperatie die de investering van de panelen met omvormers mogelijk heeft gemaakt. De installatie moet zo’n 40.000 kWh per jaar gaan leveren. Door een garantieregeling van de overheid voor een vaste prijs voor de geleverde stroom kan het geheel over een periode van 15 jaar net uit. “Echt verdienen doe je er niet aan”, zo meldde voorzitter Leo Bakker van de DG Aalsmeer in zijn toespraak afgelopen vrijdag. “Maar waarom dan doen, wat is het belang hiervan?

Natuurlijk, de DG Aalsmeer is een groene kerk, dat wil ze ook uitstralen en dat doe je met zo’n mooi zonnedak.” De DG Aalsmeer wil een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot en wil onderdeel zijn van het Masterplan Energie van de gemeente en dat is de Doopsgezinde Gemeente met dit zonnedak. En tot slot is het belangrijk om te kunnen laten zien dat je het samen kunt realiseren door krachten te bundelen in een energiecoöperatie als onderdeel van de grotere coöperatie Onze Zon in Amsterdam.

Het is van belang in de broodnodige energietransitie dat inwoners in alle wijken en straten in Aalsmeer opstaan en meedoen om een bijdrage te leveren om de klimaatverandering tegen te gaan en om een nieuwe duurzame wijze van energiehuishouding in Nederland te ondersteunen. Deze kleine energiecoöperatie van de Doopsgezinde Gemeente is daar een levend bewijs van!

Foto: Wethouder Sybrand de Vries (tweede van rechts) heeft vrijdag 18 juli samen met coöperatieleden Nico Hofman en Leo Bakker (Doopsgezinde Gemeente), Carina Dijkhuis (gemeente) en projectleider Rolf Steenwinkel (coöperatie Onze Zon) de zonnepanelen op de kerk in de Zijdstraat in werking gesteld. Foto: aangeleverd