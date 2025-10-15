Zonnebloem-feest met Denk aan de Buren

Aalsmeer – Smartlappenkoor Denk aan de Buren was afgelopen zaterdag 11 oktober uitgenodigd om op te treden in het Parochiehuis voor de leden van de Zonnebloem Aalsmeer-Rijsenhout. Het is een geweldig feestje geworden. Alle gasten en ook de koorleden hebben genoten. Er is volop meegezongen en menigeen waagde een dansje.

De grote verrassing was de ode aan de Zonnebloem. Een lied door dirigent Kees Joore geschreven op de muziek van Tulpen uit Amsterdam. Er wordt teruggekeken op een fantastische middag met elkaar. Heeft u ook af en toe een uurtje over om mensen een mooi moment te bezorgen? De Zonnebloem blijft dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bel of mail dan naar Els Brunt, bereikbaar per mail: els.zonnebloem@gmail.com en via 06-40173691.

Bingo en kerstmarkt

Op naar de volgende activiteiten van de Zonnebloem, afdeling Aalsmeer en Rijsenhout: De bingomiddag op 15 november, het bezoek aan de kerstmarkt op 12 december en het optreden van Kerstkoor Zo Nu en Dan op 14 december. Gasten van de afdeling kunnen zich hiervoor opgeven via de eigen vrijwilliger of bij het bestuurslid activiteiten Els Brunt.

Foto: Gezellig dans- en meezing-feest met Denk aan de Buren (aangeleverd).

Aalsmeer – Via de Rabo Club Support actie heeft smartlappenkoor Denk aan de Buren een cheque in ontvangst mogen nemen van 659,17 euro. Dit bedrag gaat onder andere gebruikt worden voor geluidsapparatuur. Denk aan de Buren onder leiding van dirigent Marijke Kroon repeteert elke donderdagavond in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het eerstvolgende optreden is de Kerst meezingavond op 18 december. Foto: aangeleverd

