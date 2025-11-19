Zondag Westeinderloop!

Aalsmeer – Kudelstaart maakt zich na 6 jaar op voor de terugkeer van de Westeinderloop aanstaande zondag 23 november. Deze door Atletiekvereniging Aalsmeer georganiseerde wedstrijd is nu onderdeel van het Zorg en Zekerheid circuit met start en finish bij RKDES aan de Wim Kandreef. Met dank aan meer dan 100 vrijwilligers, de gemeente en vele sponsors is alles gereed voor de ontvangst van ruim 1.000 deelnemers. Vanaf 09.00 uur zijn meisjes en jongens met hun (groot)ouders welkom op de skeelerbaan, inclusief een G-run. De langere afstanden starten vanaf 11.00 uur. Meer informatie op: www.westeinderloop.nl.
Foto: Start Westeinderloop 6 jaar geleden. Foto: AV Aalsmeer