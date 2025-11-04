Zondag watertoren weer geopend!

Aalsmeer – Komende zondag 9 november van 13.00 tot 17.00 uur is de watertoren weer geopend. De toren moest enkele weken gesloten door noodzakelijke betonwerkzaamheden binnen het gebouw, maar deze klus kon gelukkig snel afgehandeld worden. Liefhebbers van de Art Deco architectuur kunnen hun hart ophalen, zowel binnen en buiten is deze stijl herkenbaar.

In de jaren twintig van de vorige eeuw was het architect Sangsters, die een aantal watertorens in Nederland heeft ontworpen in deze stijl. De meest fraaie staat in Aalsmeer en trekt heel veel bezoekers uit zowel het binnen-als het buitenland. Hierdoor is de watertoren een gewilde toeristische trekpleister geworden binnen de gemeente.

Ook zondagmiddag 23 november is de watertoren ook weer geopend. Vanaf half december is er naast de openstelling ook een speciale tentoonstelling, georganiseerd door het Flower Art Museum. Voor wie alleen de begane grond wil bezoeken, is de toegang gratis. Naar naar boven via trappen en genieten van het fraaie 360 graden uitzicht vanaf de 50 meter hoge trans kost 1 euro voor kinderen en volwassenen betalen 2 euro. Meer informatie: www.aalsmeer-watertoren.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

