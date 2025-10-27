Zondag bij Bob: Middag vol muzikale schoonheid

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Drummer Yordi Petit stapte als eerste De Oude Veiling binnen. Een vrolijk ogende jonge musicus die later in de middag zou laten zien en horen wat voor een groot talent hij is. Dat zelfde telde voor Sebastiaan van Bavel, voor hem stond de piano bedekt onder een golf van rode en roze rozen – gearrangeerd door Bob – al klaar.

Het was wachten op Paul van Kessel, de zanger en basgitarist. Daarna kon het soundchecken beginnen. Het team van Bob zorgde voor de aankleding van de zaal en dat kun je aan Liesje en haar oma Julia wel overlaten. Het zag er weer prachtig uit en dat werd ook opgemerkt door het trio: “Alsof wij in een gezellige jazz-club spelen.”

Sfeervolle muzikale middag

Er werden bij de eerste voorstelling van dit seizoen heel wat handen geschud. “Alsof wij niet weg geweest zijn.” Paul van Kessel trad al eerder op bij Zondag bij Bob alleen in een andere samenstelling. Katelijne van Otterloo wist hem weer te strikken voor een nieuw optreden en hij zal haar ook zeker verrast hebben met weer een totaal ander optreden dat samengevat niet anders benoemd kan worden als een middag van parelende schoonheid. Aan de uitnodiging van Paul dat er van Katelijne ook best gedanst mocht worden werd geen gehoor gegeven, het paste ook niet bij het prachtige ingetogen spel waarbij de musici werkelijk alles uit de kast haalden en zo het publiek wisten te overrompelen. Soms leek het alsof het applaus achterwege bleef maar dat alles te maken met de betovering dat het trio teweeg bracht. Nog even in de bubbel van schoonheid te willen blijven en dat niet verstoren door geklap.

Bijzonder samenspel

Wat moet het toch heerlijk zijn om zo samen te kunnen spelen en zingen en het publiek in zo’n sfeer te brengen dat er niets anders is dan de muziek. Je zal als zanger zoals Paul maar zo een bijzonder begeleiding krijgen. “Sebastiaan, zou jij een mooi intro kunnen spelen?“ En of dat kon! Na de pauze werd er aan het publiek gevraagd: “Zullen wij een drumsolo doen, kunnen wij een beetje kabaal maken?” Van kabaal was echter geen sprake, het was de geraffineerde verfijning waardoor Yordi – een muzikale duizendpoot – liet horen wat er allemaal nog meer mogelijk is met een drumstel. Bob had bij het uitreiken van de bossen rozen als dank voor weer een mooie Zondag helemaal gelijk. Het was een heerlijk muzikale middag geworden . Ook het trio Paul van Kessel verklaarde na de voorstelling heel fijn gespeeld te hebben.

Naar Brazilië

De volgende Zondag bij Bob is zondag 23 november en dan treedt het Trio Lilian Vieira op. Hiervoor zijn nog een aantal kaarten à 27,50 euro te koop bij Wittebol aan de Ophelialaan 116. Lilian zal haar publiek meenemen naar Brazilië.

Foto: www.kicksfotos.nl