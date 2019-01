Zondag 35e editie ‘Uithoorns Mooiste’

Uithoorn – Aanstaande zondag 27 januari vindt weer Uithoorns grootste loopevenement plaats: Uithoorns Mooiste. Het is dit jaar een speciale editie, de loop wordt voor de 35e keer gehouden. Gelet op het grote aantal voorinschrijvingen, meer dan 300, verwacht de organisatie tussen de 1500 en 1600 deelnemers aan de start.

Het uiteindelijke aantal hangt deels altijd af van de weersomstandigheden maar de lange termijn-voorspellingen wijzen op licht vriezend weer met een zonnetje en weinig wind en dat zal de vele lopers uitnodigen en inspireren om aan de start te verschijnen. Sportpark de Randhoorn zal op deze dag helemaal in het teken staan van dit geweldige loopevenement. Zo zullen alle deelnemers aan de G-run worden opgevangen in het clubhuis van AKU en daarnaast maakt de organisatie graag gebruik van het clubhuis van wielerclub UWTC, daar zullen alle businessteams en de vele sponsors worden opgevangen. Alle andere lopers schrijven zich in in het clubhuis van Legmeervogels dat zijn deuren elk jaar weer voor AKU opent waardoor er optimale faciliteiten als voldoende kleed- en toiletruimtes, ruimtes om waardevolle spullen in bewaring te geven, etc. zijn. AKU mag blij zijn met zulke goede ‘buren’.

35e editie

Aangezien dit de 35e editie is, geeft de organiserende vereniging AKU een speciaal tintje aan dit jubileum. Onder de deelnemers aan de drie lange afstanden, de 5 en 10 kilometer en de 10 Engelse mijlen, worden 35 extra prijzen verloot op startnummer. Deze mooie extra prijzen zijn beschikbaar gesteld door betrokken bedrijven en ondernemers uit Uithoorn en de Kwakel. Zoals gebruikelijk ontvangt elke 100e deelnemer van de drie lange afstanden een heerlijke taart van plaatselijke bakker.

Parcours onveranderd

Dit jaar zal het parcours van de lange afstanden dezelfde zijn als vorig jaar en dat betekent dat er weer vele mooie plekjes in Uithoorn en De Kwakel worden aangedaan, zoals de Vuurlijn, het Zijdelmeer en de Amstel vanaf de Vrouwenakker.

Voorafgaand aan de langere afstanden zal de G-run over 1 kilometer worden gelopen en daarna is er speciaal voor de kinderen tot en met 11 jaar (en hun ouders) de 1 kilometer Gezinsloop.

Programma:

10.15 uur: 1 kilometer G-run

10.30 uur: 1 kilometer Gezinsloop voor jeugd t/m 11 jaar

11.00 uur: 5 kilometer Loop

11.05 uur: 10 kilometer Loop

11.05uur: 10 Engelse Mijlen

Op de dag zelf kan er vanaf 9.00 uur worden ingeschreven in de kantine van Legmeervogels. Het startschot van de lopen zal dit jaar worden gelost door de deze week officieel benoemde nieuwe burgemeester van Uithoorn.Kijk voor uitgebreide informatie op: www.uithoornsmooiste.nl