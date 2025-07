Zomerhartenwensactie Riki Stichting

Aalsmeer – Voor veel ouderen roept de zomer een gevoel van weemoed op, met herinneringen aan de vele zomervakanties en gezellige uitstapjes van vroeger. Nu ze op leeftijd zijn is eropuit gaan vaak lastig, mede omdat familie en zorgmedewerkers in de vakantieperiode zelf weg zijn. Om in deze periode extra aandacht te geven aan ouderen, organiseert de Riki Stichting ook dit jaar weer met veel plezier de Zomerhartenwensenactie. Tijdens de actie gaan ouderen in gesprek met vrijwilligers, verzorgenden of basisschoolleerlingen.

Eén vraag staat daarbij centraal: Wat is uw hartenwens? Soms is het een eenvoudig te vervullen wens met een groot verlangen: Naar de buurt waar de oudere is opgegroeid en buiten speelde als kind of een keer naar het strand om de zilte lucht weer even te ruiken. Andere wensen zijn verrassend of avontuurlijk; een rit in een zijspanmotor, een bezoek aan een oud vakantieadres in eigen land, of een parachutesprong. Wat de wens ook is, het gesprek en de persoonlijke aandacht is vaak al een mooi geschenk op zich. “Het gaat om aandacht en om echt luisteren, aldus Ingrid Strating van de Riki Stichting.

“Dat levert prachtige, onvergetelijke geluksmomenten op.” Ook deze zomer brengt de Riki Stichting samen met vaste samenwerkingspartners door het hele land zo’n 1.500 hartenwensen in vervulling. De actie wordt gefinancierd door de Riki Stichting en is mogelijk dankzij de inzet van vele Zonnebloemvrijwilligers (ook uit Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart) en zorgorganisaties waarmee de Riki Stichting langdurig samenwerkt. De Zomerhartenwensenactie loopt van 21 juni tot en met 20 september.

Foto: Hartenwens vervult: Voor het eerst een echte bruidstaart, iets wat ze op haar eigen bruiloft moest missen. Foto: Verzorgings- en verpleeghuis Aafje Hoppesteyn