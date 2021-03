Zomerbollen voor meer kleur in de tuin

Regio – Geniet deze zomer van veel en prachtige bloemen in je tuin door nu zomerbollen te planten. De verschillende soorten brengen (bio)diversiteit, kleur en gezelligheid!

Bloemfabriek

Bloemen maken je blij. En heel veel bloemen maken je nog blijer. Zomerbollen zijn bij uitstek perfecte vrolijkmakers met hun talloze, kleurrijke ruikers. Een zomerbol (en knol) is eigenlijk een ondergrondse voorraadschuur en bloemfabriek tegelijk. In de bol is alles aanwezig om de bloem op het juiste moment uit te laten komen. Omdat ze een aantal weken nodig hebben voordat het blad en de bloemen tevoorschijn komen, plant je ze al vroeg, in het voorjaar. Het enige wat ze nodig hebben is een beetje liefde en de juiste plek om te groeien.

Populaire Dahlia

Zomerbollen zijn er in allerlei vormen, kleuren en maten. De bekendste is de Dahlia. Deze is de afgelopen jaren enorm in opmars. Dit komt door de vele bloemvormen en kleuren. Maar ook omdat dahlia’s een lange bloeitijd hebben. Ze blijven eindeloos doorbloeien, tot aan de eerste vorst. Leuk om weten is dat je er zelf voor kunt zorgen dat er meer bloemen komen. Door oude bloemen weg te knippen krijgt de plant een seintje dat er weer nieuwe bloemknoppen aangemaakt moeten worden. Dit betekent massa’s bloemen en veel vrolijke momentjes.

Tropische lelies

Lelies zijn de ware smaragden van de tuin en veel bloeien het volgende jaar weer. Met hun tropische bloemen van fel- of lichtgekleurde kelkbladeren, brengen ze een zonnige, bijna vakantiesfeer in de tuin. De bloemgrootte varieert van zo klein als een kinderhand, tot groter dan een voetbal. Ze zijn in allerlei kleuren en kleurcombinaties te vinden, zowel geurend als niet geurend. Aziatische lelies geuren weinig tot niet en oriental lelies verspreiden die typische, gewilde leliegeur. Er bestaan ook zogenaamde ‘boomlelies’. Deze kunnen 2,5 meter lang worden: perfect om hoogteverschil mee te creëren.

Biodiversiteit

Naast de bekende dahlia’s en lelies zijn er verschillende andere soorten zomerbollen die vrolijkheid in de tuin brengen. Denk aan de zwaardvormige gladiolen, de bekervormige kelken van calla’s (Zantedeschia), fleurige begonia’s, stoere kuiflelies (Eucomis), vurige crocosmia’s (Montbretia), charmante freesia’s en het zomerse Indische bloemriet (Canna). Een combinatie van diverse zomerbollen in de tuin zorgt voor een bloemenzee die veel vlinders en bijen aantrekt. Het gefladder en gezoem is als de kers op de taart, omdat je indirect ook voor de insecten zorgt.

Planten

Zomerbollen (en -knollen) plant je als de kans op nachtvorst voorbij is. Dit is meestal vanaf eind april en in de hele maand mei. Een uitzondering is de lelie. Leliebollen kunnen al eerder de grond in, omdat ze minder vorstgevoelig zijn. Zomerbollen zijn al weken voor de plantperiode te koop. Vaak is dit vanaf februari. Dit geeft je de kans om ze tijdig in huis te halen en je favoriet niet mis te lopen. Je kunt de zomerbollen in de periode tussen het kopen en het planten prima bewaren op een droge, koele en donkere plek. Kijk voor meer informatie over bloembollen op www.bloembollen.org