Zoekgroep Aziatische hoornaar zoekt extra ogen

Aalsmeer – Nu alle bladeren uit de bomen zijn gewaaid, worden de nesten van de Aziatische hoornaar goed zichtbaar. De Zoekgroep Aalsmeer/Kudelstaart vraagt aan alle inwoners om mee te helpen zoeken naar nesten die eerder nog niet werden gezien. Hoog in de bomen herkent iedereen ze nu wel. Voor de Zoekgroep is het belangrijk om te weten waar nesten verborgen hebben gezeten. In oktober en november zijn uit deze nesten jonge koninginnen uitgevlogen om te paren. In de buurt van het oude nest zoeken deze bevruchte koninginnen een droog plekje om te overwinteren. Volgend voorjaar wil de Zoekgroep deze koninginnen graag wegvangen voordat zij een nieuw nest kunnen beginnen.

Om te weten waar de koninginnenvallen geplaatst zouden moeten worden, wil de Zoekgroep van inwoners weten op welke plekken er nog nesten van de Aziatische hoornaar in de bomen hangen.

Zoek mee en maak een duidelijke foto van het nest. De foto kan vervolgens via een whatsapp bericht gestuurd worden naar het mobiele nummer van de Zoekgroep: 06-42716702. “Zo helpen we met elkaar de opmars van de Aziatische hoornaar te vertragen en de biodiversiteit te beschermen”, aldus Jos Valentin namens de Zoekgroep Aalsmeer/Kudelstaart.

—————————

Foto: Een overzicht van nesten van de Aziatische hoornaar. Foto: Zoekgroep Aalsmeer/Kudelstaart.