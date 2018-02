‘Zing Nederlands met me’ in bibliotheek

Amstelveen – Na een succesvolle eerste editie afgelopen december is op zondag 25 maart de tweede editie van ‘Zing Nederlands met me’ in de Bibliotheek Amstelland aan het Stadsplein. Naast gezellig met elkaar zingen, biedt het zanguurtje een uitgelezen kans om nieuwe Nederlandse woorden en nieuwe mensen te leren kennen. Bibliotheken en cultuurcentra in het hele land organiseren al langer ‘Zing Nederlands met me’.

‘Zing Nederlands met me’ is in de eerste plaats bedoeld voor anderstaligen om op een leuke manier Nederlands te leren. Maar het is uitdrukkelijk ook de bedoeling dat mensen met Nederlands als moedertaal mee komen zingen. Onder begeleiding van Laetitia Leemans, docente bij Platform C | Muziek- en Dansschool Amstelveen, en met muzikale ondersteuning van Anton Furnée van de bibliotheek aan de piano worden er van 15.00 tot 16.00 uur samen Nederlandstalige evergreens gezongen. Van Annie M.G. Schmidt tot André Hazes. Deelname is gratis en reserveren is niet nodig.

Plezier in taal

Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland: “Samen met het Taalhuis ontvangt de bibliotheek al jaren mensen die de Nederlandse taal komen leren en oefenen met hun taalmaatjes. Door haar laagdrempelige vorm past ‘Zing Nederlands met me’ daar heel goed bij. We breiden deze samenwerking graag nog verder uit. Dit keer organiseren we ‘Zing Nederlands met me’ samen met onze cultuurpartner Platform C | Muziek- en Dansschool Amstelveen. Het plezier in taal kunnen we op deze manier nog verder verspreiden.”

Marcel Jansen, directeur Platform C vult aan: “Dat muziek maken en vooral zingen helpt bij het leren wordt steeds breder onderkend. Waarom dit alleen aan kinderen gunnen? Bij Platform C-onderdeel Volksuniversiteit Amstelland, leren immers honderden volwassenen per jaar Nederlands. Daarom is het fijn om dit samen met de bibliotheek ook in Amstelveen op te pakken. Voor mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden!”