Zilver voor Sjoelers Aalsmeer bij NK Teams

Aalsmeer – Het eerste Nederlands Kampioenschap van het huidige sjoelseizoen, het NK Teams, werd afgelopen zaterdag 18 oktober gehouden in de Veluwehal in Barneveld. Per team deden vier sjoelers mee en Sjoelclub Aalsmeer bracht vijf teams op de been. In de A-Klasse deed één team van Sjoelclub Aalsmeer mee, de overige vier teams deden allen mee in de B-Klasse. De hoogste individuele score van Aalsmeer kwam op naam van Wim Voorbij met 1472. In de A-Klasse eindigde Aalsmeer 1 (Wim Voorbij, Patrick Haring, Iko van Elburg en de ingehuurde Manfred Ravens uit Emmen) op een verdienstelijke vijfde plaats. Er deden vijftien teams mee in de A-Klasse.

In de B-Klasse was er wel succes voor Sjoelclub Aalsmeer. Na de eerste ronde stond Aalsmeer 2 op plaats 1. Met uiteindelijk een miniem verschil van 4 punten over 80 bakken, kregen Pim van der Vijver (ronde 2 score 1463), Joke Schagen, Tiny Amsing en Theo van Leijden een zilveren medaille omgehangen. Aalsmeer 3 klom van de tiende plaats in ronde 1 naar de uiteindelijke zesde plaats. Dit team bestond uit Aäron Wrighting, Sjaak Siebeling, Marja Springin’tveld en Albert Geleijn. Hun gemiddelde werd uiteindelijk 138,44.

Aalsmeer 4 zakte van de zesde plaats in ronde 1 naar de uiteindelijke negende plaats in de eindrangschikking. Dit team bestond uit Kees Kuypers, Karin Dijkstra, Mirjam van den Berg en Anouschka Ploeger. Aalsmeer 5 stond vijfde en zakte naar plaats tien in het eindklassement. Aalsmeer 5 bestond uit Pim van der Meer, Alex Pietersen (van EASV Amsterdam), Wijnand Springin’tveld en Hans van Leeuwen. Er deden twaalf teams mee in de B-Klasse. Het volgende NK is het NK Koppel in Voorthuizen op zaterdag 15 november.

Foto: Aalsmeer 2 wint zilver in de B-Klasse bij NK Teams met v.l.n.r. Tiny Amsing, Pim van der Vijver, Theo van Leijden en Joke Schagen. Eerste plaats De Kleppersjoelers uit Hardenberg en derde De Brikkenmikkers uit Klazienaveen. Foto Mirjam van den Berg



