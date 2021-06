Zevende editie Landelijk Atelierweekend

Regio – Op zaterdag 26 en zondag 27 juni vindt de zevende editie plaats van het Landelijk Atelierweekend waaraan meer dan 350 ateliers in heel Nederland deelnemen. Bezoekers krijgen zo een unieke kijk in het leven en werk van beeldend kunstenaars. Tijdens het Landelijk Atelierweekend krijgen kunstliefhebbers in heel Nederland de kans om binnen te kijken in de werkplaats van een kunstenaar bij hen in de buurt en zo meer te weten te komen over hun werkwijze en inspiratiebronnen.

Daarnaast is het ook mogelijk om kunst te kopen, direct bij de kunstenaar. De organisatie is in handen van Stichting Kunstweek met als voornaamste doel het samenbrengen van kunstliefhebber en kunstenaar. Meer dan 350 kunstenaars gunnen belangstellenden een kijkje in hun wereld. Met veel passie en trots tonen ze hun kunstwerken en vertellen geïnteresseerden graag over het ontstaansproces. In elke provincie zijn meerdere ateliers te bezoeken. Via de website van het Landelijk Atelierweekend kunnen geïnteresseerden makkelijk opzoeken welke ateliers wanneer geopend zijn. Een handige zoekfunctie maakt het vinden van deelnemende ateliers in de eigen omgeving heel eenvoudig.

Workshops en demonstraties

Veel kunstenaars organiseren in hun atelier ook extra activiteiten zoals een mini-workshop, een demonstratie of een expositie met werk van andere kunstenaars. In de online agenda van het Landelijk Atelierweekend is te vinden welke ateliers extra activiteiten organiseren en of reserveren daarvoor eventueel (vanwege covid19-maatregelen) nodig is. Een bezoek aan één of meer ateliers is gratis tijdens het Landelijk Atelierweekend. Uiteraard gelden bij een bezoek de geldende overheidsmaatregelen. Deze zijn ook te vinden op de homepagina van het Landelijk Atelierweekend: www.landelijkatelierweekend.nl.