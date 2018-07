Zeven keer cabaret in cultureel café Bacchus!

Aalsmeer – In het nieuwe seizoen presenteert KCA opnieuw cabaret in cultureel café Bacchus. Er is een gevarieerd programma samengesteld van zeven optredens van cabaret-talenten.

De eerste voorstelling is op 22 september en wordt verzorgd door Margriet Bolding en gaat over ‘Het gras van de buren’. Op 27 oktober gaan de spots in het culturele café aan voor Benjamin van de Velden met ‘Ik ben’. Op 24 november kan genoten worden van de voorstelling ‘Paasbest’ door Max van den Burg.

Het nieuwe jaar start op 5 januari met cabaretier Thomas Smith met ‘De jaren van verstand’. Op 2 februari trakteert Elke Vierveyzer op de voorstelling ‘Zonder genade’. Op 9 maart komt de winnaar van het Leids Cabaret Festival 2015 naar Aalsmeer. Thijs van de Meeberg brengt ‘Kom nou maar gewoon’. En de laatste voorstelling van het seizoen is ‘Waar?’ en wordt verzorgd door Kiki Schippers op 6 april.

Kaarten voor de voorstellingen zijn 14 dagen van te voren te bestellen à 12,50 euro via www.cultureelcafebacchus.nl. Wie verzekerd wil zijn van een plaatsje bij elke voorstelling kan het beste een abonnement nemen. Deze kost 75 euro en dient voor 1 september besteld te zijn via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl. Alle voorstellingen vangen aan om 21.00 uur en de zaal van Bacchus in de Gerberastraat is vanaf 20.15 uur geopend.

Foto: www.kicksfotos.nl. Iedere keer een volle zaal tijdens een cabaretvoorstelling in Bacchus.