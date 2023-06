Zeilen: Veel deelnemers bij 6-uurs Westeinder

Aalsmeer – Na de succesvolle hervatting van de 6-uurs van de Westeinder vorig jaar, heeft WV Schiphol zaterdag 10 juni wederom een 6-uurs georganiseerd. Zeilers en geïnteresseerden van binnen en buiten de regio waren zichtbaar aanwezig op de Westeinderplassen om deel te nemen aan de wedstrijd, dan wel om de wedstrijd ontspannen vanaf het water te aanschouwen.

Op deze zomerse dag met temperaturen tot wel 30 graden, en 10 tot 18 knopen wind, streden een groot aantal zeilers om de titel. Het deelnemersveld was divers en varieerde van een RS Aero tot een MaxFun 25 en Lemsteraak. Gedurende 6 uur legde deelnemers een zo groot mogelijke afstand af waarbij gebruik werd gemaakt van een SW-handicapsysteem.

De Jeugdklasse is gewonnen door Janouk Brouwer en Emma Verheijen in een Laser Vago. De Open Klasse is gewonnen door Gerard Vos in zijn RS Aero. De Kajuitklasse en het algemeen klassement is gewonnen door meervoudig winnaar Stefan van der Zwaard in zijn International 806. De organisatie bedankt de vele vrijwilligers en de sponsoren voor hun inzet en bijdragen.