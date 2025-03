Zaterdag verkoopdag in Historische Tuin

Aalsmeer – De bekende jaarlijkse Verkoopdag in de Historische Tuin Aalsmeer komt er weer aan. Zaterdag 22 maart kan iedereen hier terecht voor prachtige tuinproducten. In Aalsmeer en omstreken is deze dag een fenomeen; het is het ideale moment om ‘ambachtelijke’ tuinproducten van hoge kwaliteit te verkrijgen voor aantrekkelijke prijzen. Wie vroeg komt, heeft de ruimste keus. Vanaf 9.00 uur staan de medewerkers van de Historische Tuin klaar om bezoekers van advies te voorzien en waar nodig te helpen bij het naar de auto brengen van de aankopen.

Tijdens de verkoopdag is weer een mooi en gevarieerd assortiment te verkrijgen. Het museum staat bekend om de rozen en biedt deze dag struikrozen aan in diverse soorten en kleuren. Verder is er een sortering van haagbeplanting beschikbaar en zijn er ook klimplanten, fruitboompjes (appels/peren), coniferen en bloeiende heesters zoals hibiscus, Weigelia en Deutzia. Ook de echte Aalsmeerse seringen ontbreken niet, maar wees er snel bij, want op is op. Tot slot is er een klein assortiment uit de hortensia-collectie te verkrijgen.

Om 16.00 uur is de Verkoopdag ten einde. De Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein, met een openbaar parkeerterrein voor de deur (blauwe zone). Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Vrijwilligers van de Historische Tuin zijn klaar voor de verkoopdag. Foto: aangeleverd