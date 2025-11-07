Zaterdag concert Tales in Music in Oude Veiling

Aalsmeer – Wat gebeurt er als twee musici de stilte van de lockdownjaren omzetten in muziek vol verhalen? Aanstaande zaterdag 8 novemer brengen violiste Camilla van der Kooij en pianiste Josje Goudswaard hun programma ‘In the City’ in de bovenzaal van De Oude Veiling in de Marktstraat. Het duo werkt sinds 2009 samen en treden op in binnen- en buitenland.

Het concert van de twee musici, bekend als Tales in Music, is op uitnodiging van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) en het Flower Art Museum en begint om 20.00 uur. Kaarten reserveren kan via de ticketshop van KCA en zijn, indien nog voorradig, verkrijgbaar aan de zaal.

Foto: Duo Tales in Music (aangeleverd).