Zangworkshop Davanti voor vrouwen

Aalsmeer – Op zondag 6 april biedt Davanti vrouwen die graag (weer) willen zingen een afwisselend programma aan waarin muziek ingestudeerd gaat worden en er aan de slag gegaan wordt met workshops over stemtechniek, bodypercussie, en podiumpresentatie. Muzikale inspanning én ontspanning! Alles begeleid door dirigente en zangcoach. Het programma begint om 10.00 uur in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394 en wordt om 16.30 uur afgesloten met een miniconcert voor publiek. Vooraf ontvangen de deelnemers informatie over de muziekstukken die ingestudeerd gaan worden, maar verdere voorbereiding thuis is niet nodig. Er zijn al voldoende aanmeldingen om de dag door te laten gaan maar meer deelnemers zijn zeker welkom!

Deze dag is bedoeld voor vrouwen die interesse hebben in het zingen in een gezellig, ambitieus, tien leden tellend vrouwenkoor wat over het algemeen a capella, licht klassiek en meerstemmig zingt. Een beetje zangervaring is handig. Aanmelden kan per mail via: info@davanti.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en, als je dit weet, of je sopraan, mezzosopraan of alt bent. Deelname aan de zangworkshopdag is gratis dankzij een subsidie van KickAss.