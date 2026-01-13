Zakdoekjes en paracetamol: Con Amore stopt!

Aalsmeer – Maandagavond 12 januari heeft mannenkoor Con Amore een sobere nieuwjaarsreceptie met de leden gevierd. Bijna iedereen was aanwezig. Tijdens deze receptie zijn leuke, maar ook minder leuke onderwerpen gepasseerd. Dick van Wees is hartelijk bedankt en in de bloemen gezet voor zijn tomeloze inzet voor lijfblad Vocaal en Louis van Veen was eind 2025, vijftig jaar getrouwd en is ook met bloemen naar huis gegaan. Iedere aanwezige bij de nieuwjaarsreceptie kreeg een ingepakt cadeautje: een pakje zakdoekjes en twee paracetamol. Dit was de proloog van het einde van Con Amore. Het Aalsmeerse mannenkoor gaat namelijk stoppen. De bezetting van de vier zanggroepen lopen al jaren terug. Con Amore heeft er alles aan gedaan om dit tij te keren, maar dit is niet gelukt. Financiën spelen ook een belangrijke rol bij het genomen besluit. Con Amore teert al jaren in op het eigen vermogen, er is een grens en deze is nu bereikt. En even belangrijk om het koor op te heffen is het feit dat dirigent Theo van der Hoorn aangegeven heeft ermee te stoppen.

Afscheidsconcert en vergadering

Con Amore gaat nu een afscheidsconcert geven en wel op zondag 29 maart in de Open Hof Kerk. Er worden gasten uitgenodigd die in het verleden samen met het koor hebben opgetreden. De bedoeling is om na het concert een afscheidsreceptie te houden voor leden met partner en voor oud leden die aanwezig zijn. Eerst volgt nu de algemene jaarvergadering op maandagavond 2 maart. Het bestuur van Con Amore hoopt dat zoveel mogelijk (oud)leden hierbij aanwezig zullen zijn.

Foto: Con Amore bij afscheid wethouder Willem Kikkert (archief).