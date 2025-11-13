Zaai: Een goede ondernemer durft keuzes te maken

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Met de eerste plenaire coachsessie ging het Zaai coach-traject op de elfde van de elfde weer van start en dat gebeurde op een locatie waar niet alleen de eigenaar Sebastiaan Sargis trots op kan zijn maar heel watersportminnend Aalsmeer. Achter de bar staat vader Sargis. “Had je een jaar geleden hier moeten komen. Toen waren er alleen nog de plannen die nu zijn verwezenlijkt.” De Zeilschool is inmiddels getransformeerd tot een ruimte die warmte uitstraalt en alle eisen wat duurzaamheid betreft kan doorstaan. De kennismaking beneden werd vervolgd in de bovenzaal waar coach Anja de Die en project-organisator Kirsten Verhoef alles in gereedheid hebben gebracht. In colonne gingen de elf deelnemende Zaaiers naar boven. Benieuwd naar dat wat komen ging.

De ochtend begon met een algemeen verhaal en gedurende de uren die volgden werden alle aspecten die interessant zijn voor startende ondernemers uitgebreid besproken. Zoals een zakelijk en persoonlijk evenwicht hoe doe je dat? Waar moet je je op focussen? Voor de kersverse ondernemers was het niet alleen luisteren maar ook zelf aan de slag gaan. De doel gerichte kennismakingsbingo was niet alleen leuk gevonden maar bleek ook heel efficiënt. Binnen een kwartien was er een aardige kijk op datgene wat de ondernemers voor ogen hadden. Het programma voor het komende zes maanden werd beproken, waar de woorden veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid als basis tellen. “Altijd blijven door vragen, nooit direct iets aannemen, dus pleeg hoor en wederhoor. Iedere verandering begint met het nemen van een besluit.” De gevreesde pitch verliep zonder enig probleem. Bij een goede voorbereiding valt er in één minuut veel te vertellen. Het elftal had zich goed voorbereid. En het werd duidelijk dat het bij deze tiende editie van Zaai weer om een gevarieerde groep Zaaiers gaat met de meest uiteenlopende branches. Na de bron van zoveel nuttige informatie werd het tijd voor een korte koffiepauze.

Koffie met taart

De benen konden weer worden gestrekt want beneden wachtte de koffie en een zeer toepasselijk taartje dat was verzorgd door Zoet en Sier. “Oh, wat zet dat er mooi uit, laten wij hier even een foto van nemen.” De heerlijke zoetigheid leidde ook weer tot mooie en gemotiveerde gesprekken. Er werd onderlinge adviezen, raad en ervaringen uitgewisseld, achtergronden besproken die zorgen voor saamhorigheid en vertrouwen. De gedeelde dynamiek belooft veel voor de komende maanden. Na de pauze was er veel aandacht voor de voor- en nadelen. “De ondernemer is geen hobbyist maar kan wel van zijn hobby zijn vak maken. Pas op voor een burn-out maar ook voor een bore-out. Houd je zelf scherp! Het is natuurlijk mooi wanneer de deugden en voordelen elkaar overlappen, dan wordt het plezier groter. Neem de tijd jouw passie te laten groeien. Je hebt de andere Zaaiers nodig zoals ook zij jou nodig hebben. Het gaat om de wisselwerking. De veelzijdigheid van het ondernemerschap is groot en je kunt niet van alle markten thuis zijn, dus durf ook om raad te vragen. Daar is Zaai voor. Durf te staan voor wat je waard bent en straal dat ook uit.” De voorgehouden spiegel lokte de vraag uit: ‘Waar sta je nu en waar wil je over een half jaar staan?’ De eerste bijeenkomst Zaai leverde heel veel inzicht op. Het belooft weer een mooi Zaai seizoen te worden! Bel voor meer informatie naar Kirsten Verhoef via: 0297-366182 of neem contact op per mail: kirsten@syltsupport.nl.

Foto: Eerste coachsessie voor deelnemers Zaai (aangeleverd).