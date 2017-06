ZAAI: Coachtraject voor startende ondernemers

Aalsmeer – ZAAI Aalsmeer heeft als doel om startende ondernemers in de Gemeente Aalsmeer te helpen succesvol te ondernemen. Dit wordt gedaan door coaching en mentorclasses aan te bieden en door starters te verbinden met elkaar en met het bestaande lokale MKB. Door nu in startende ondernemers te investeren (te zaaien), kunnen ondernemers succesvol groeien. Dit versterkt de lokale en regionale economische structuur, zodat de hele gemeenschap kan oogsten. Met ZAAI Aalsmeer helpen de Gemeente Aalsmeer, Ondernemend Aalsmeer en de Rabobank Regio Schiphol startende ondernemers met het groeien van hun ondernemerschap. Ook vijf startende ondernemers uit Uithoorn kunnen nu met Zaai Aalsmeer meedoen. Individuele coaching, intervisie in groepen, mentorclasses van Aalsmeerse ondernemers en een masterclass: dat is ZAAI Aalsmeer.

Vataliteit en modernisering

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “Starters zijn van belang voor de vitaliteit en modernisering van de Aalsmeerse economie. Zeker in een beginperiode van een bedrijf is het van belang dat ondernemers met elkaar in verbinding komen en elkaar weten te vinden en inspireren. Ze brengen vernieuwing. Daarom willen we startende bedrijven ondersteunen.”

Selectiecriteria

Voor ZAAI Aalsmeer 2017 gelden de volgende selectiecriteria. Ben jij een startende ondernemer of ZZP’er (0-3 jaar bezig) en gevestigd in de Gemeente Aalsmeer (of Uithoorn) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Ben jij de ideeënfase voorbij en heb je met je product of dienst de eerste klanten binnen en/of omzet behaald? Ben jij op zoek naar kennis en vaardigheden over ondernemerschap en uitbreiding van je netwerk? Ben je bereid je commitment, tijd en energie aan ZAAI te geven in de vorm van je aanwezigheid bij alle coachsessies en mentorclasses, actieve deelname aan de onderlinge intervisie, het maken van de opdrachten, het bezoeken van de verschillende aangereikte netwerkevents en de ledenavonden van Ondernemend Aalsmeer? Ben je professioneel, ambitieus, initiatiefrijk, doel- en resultaatgericht en minimaal 24 uur per week werkzaam aan je ondernemerschap?

Maximaal twintig ondernemers

Geef je dan op voor het ZAAI coachtraject. Er worden maximaal twintig ondernemers geselecteerd om deel te nemen, dus wacht niet te lang. Aanmelden kan via www.zaaiaalsmeer.nl