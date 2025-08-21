Yuverta start opleiding Toegepaste Biologie

Aalsmeer – Yuverta Aalsmeer start dit schooljaar met de mbo-opleiding Toegepaste Biologie. Een groep gemotiveerde studenten, voor wie biologie het favoriete vak is, heeft bewust gekozen voor deze opleiding. Ze willen niet alleen leren over planten, dieren en ecosystemen, maar die kennis ook direct toepassen in de praktijk. Buiten zijn, met hun laarzen in het veld, meten, analyseren en meewerken aan een duurzame leefomgeving. Tijdens de opleiding krijgen studenten les in uiteenlopende vakken zoals ecologie, planten- en dierkunde, bodemkunde, geologie en landschapsanalyse. Ze leren natuur- en milieuproblemen te onderzoeken en analyseren, en brengen veel tijd door in het veld. Denk aan het nemen van bodem- en watermonsters, het uitvoeren van metingen op luchtkwaliteit en geluid en het herkennen van verschillende landschapstypen en ecosystemen.

Leren in en van de natuur.

Artis als leslocatie

Een bijzonder element van deze opleiding is de samenwerking met Artis. Studenten volgen twee dagen per week les in het Amsterdamse dierenpark, twee dagen op de locatie in Aalsmeer, en besteden één dag per week aan praktijkgericht veldonderzoek. “Wat deze opleiding uniek maakt, is de combinatie van leren, onderzoeken en doen,” vertelt docent L. Duiveman. “Je leert hoe ecosystemen werken, maar gaat ook echt de natuur in om data te verzamelen. Via projecten van natuurorganisaties, gemeenten en ecologische adviesbureaus maken studenten direct kennis met het werkveld.”

Klaar voor werk of doorstudie

Na het behalen van het diploma kunnen studenten aan de slag bij ecologische adviesbureaus, overheden zoals gemeenten, provincies of waterschappen, bij organisaties die zich richten op natuur- en milieubeheer of aan de slag als veredelaar in de tuinbouw. Ook doorstuderen aan het hbo is een logische vervolgstap, met vervolgopleidingen als Toegepaste Biologie, Milieukunde, Tuin- en akkerbouw, Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement of Kust- en Zeemanagement bij onder andere HAS Hogeschool of Van Hall Larenstein.

Meer weten?

Yuverta organiseert regelmatig open dagen en meeloopdagen voor geïnteresseerden. Kijk op www.yuverta.nl voor meer informatie over de opleiding en aanmeldmogelijkheden.

Foto: aangeleverd