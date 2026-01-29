Yildiz en Stijn winnaars regionale voorleeswedstrijd

Aalsmeer – Yildiz Yildirim van basisschool De Zuidooster uit Aalsmeer en Stijn Post van basisschool De Springschans uit Uithoorn hebben woensdag 28 januari de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen.

De winnaars vertegenwoordigen Amstelland binnenkort in de regiofinale. En wellicht wordt een van hen wel De Nationale Voorleeskampioen 2026! Deze voorleeswedstrijd is gehouden tijdens de Nationale Voorleesdagen, die nog duren tot en met 1 februari.

Foto Nationale Voorleeswedstrijd (aangeleverd): v.l.n.r. Nikki Szofia (Boekhandel Venstra), voormalig Stadsdichter Joke Schreuder en Coördinator Voorleesexpress Maarten Spaan (Bibliotheek Amstelland, Leesmediaconsulent, juryvoorzitter). Voorop natuurlijk Yildiz en Stijn.