Yiddish Jazz, concert met een verhaal in Bacchus

Aalsmeer – Yiddish Jazz – een concert met een verhaal deze zaterdag 10 mei bij KCA in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat 4. Mirjam van Dam duikt in haar Joodse roots en brengt met haar programma Yiddish Jazz een unieke samensmelting van Yiddishe muziek en jazz. Als doorgewinterde jazzzangeres ontdekte Mirjam dat vele jazzklassiekers naast Afro-Amerikaanse ook vaak Joodse wortels hebben. Met haar loepzuivere stem laat ze horen hoe deze twee muzikale werelden naadloos in elkaar overgaan.

Aan het begin van de twintigste eeuw vluchtten vele jonge Joodse immigranten voor de pogroms in Rusland en Oost-Europa en vonden hun weg naar de bloeiende entertainmentindustrie in Amerika. Daar gaven ze Jiddische melodieën een nieuwe vorm door ze te vermengen met de opkomende jazz van die tijd. Grote componisten als Irving Berlin, George Gershwin en Richard Rodgers, zelf van Joodse afkomst, hielpen deze muziek een prominente plek te geven in de jazzwereld.

In Yiddish Jazz toont Mirjam van Dam de verborgen geschiedenis van deze muziek. Met een indrukwekkende variatie aan nummers, van intieme ballads tot opzwepende, dansbare tracks in een swingend Latijns jazzarrangement, weet de zangeres samen met Peter Peuker (sax en clarinet), Ed Boekee (piano) en Niels Tausk (trompet en bas) elk publiek te betoveren. Een unieke muzikale ervaring! Aanvang is 21.00 uur, kaarten via de ticketshop van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer: www.skca.nl.

Foto: Yiddish Jazz door Mirjam van Dam, Peter Peuker, Ed Boekee en Niels Tausk bij KCA in cultureel café Bacchus. Foto: aangeleverd