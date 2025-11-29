‘Wortelparty’ met chefkok Miguel bij Just Kiddies

Aalsmeer – Afgelopen donderdag hebben de kinderen van kinderdagverblijf Just Kiddies een heuse ‘Wortelparty’ gehad. Dit paste perfect binnen het thema Sinterklaas, omdat het paard van Sinterklaas natuurlijk graag wortels eet.

Chef-kok Miguel van de ‘De Uitverkorenen’ vertelde met veel liefde en enthousiasme over de verschillende soorten wortels, zoals winterpeen, gewone wortels, wortels in verschillende kleuren en pastinaak.

Daarna mochten de kinderen alles bekijken, ruiken en proeven. Ze kregen de wortels in allerlei vormen voorgeschoteld: rauw, gekookt, gestoomd, gebakken, als wortelpuree, als jam en als worteltaart. Voor velen zaten er een aantal verrassende nieuwe smaken bij. Zo hebben de kinderen de veelzijdigheid van wortels leren kennen. Het was een warme, gezellige en leerzame middag, en de kinderen zijn weer een hele (smaak)ervaring rijker!